Стало известно, о чем на ЧМ говорил экс-футболист «Энергетика-БГУ» с Роналду 1.07.2026, 14:07

1,446

Криштиану Роналду и Абдукодир Хусанов

Фото: AFP

Забавный диалог.

Бывший нападающий московского «Спартака» и ташкентского «Пахтакора» Азамат Абдураимов рассказал, о чем его ученик — защитник сборной Узбекистана, экс-игрок белорусского «Энергетика-БГУ» Абдукодир Хусанов — разговаривал с Криштиану Роналду во время матча ЧМ-2026.

— Его отец рассказал забавную историю — о диалоге Абдукодира с Криштиану Роналду. Португалец ему в какой-то момент сказал: «Ты очень быстрый». — «Ты тоже очень быстрый!» — «Не-е-е, я уже старый!» И посоветовал ему не прикладывать руку ко рту, потому что сейчас за это могут удалить, — цитирует Абдураимова «СЭ».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com