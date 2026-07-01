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Стало известно, о чем на ЧМ говорил экс-футболист «Энергетика-БГУ» с Роналду

  • 1.07.2026, 14:07
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Стало известно, о чем на ЧМ говорил экс-футболист «Энергетика-БГУ» с Роналду
Криштиану Роналду и Абдукодир Хусанов
Фото: AFP

Забавный диалог.

Бывший нападающий московского «Спартака» и ташкентского «Пахтакора» Азамат Абдураимов рассказал, о чем его ученик — защитник сборной Узбекистана, экс-игрок белорусского «Энергетика-БГУ» Абдукодир Хусанов — разговаривал с Криштиану Роналду во время матча ЧМ-2026.

— Его отец рассказал забавную историю — о диалоге Абдукодира с Криштиану Роналду. Португалец ему в какой-то момент сказал: «Ты очень быстрый». — «Ты тоже очень быстрый!» — «Не-е-е, я уже старый!» И посоветовал ему не прикладывать руку ко рту, потому что сейчас за это могут удалить, — цитирует Абдураимова «СЭ».

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