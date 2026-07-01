«Ничего себе цены в Минске!» 1.07.2026, 15:02

иллюстративное фото

Столичная клининговая компания просит за уборку «однушки» 700 рублей.

Минчанка под ником elegantlevelup опубликовала в Threads скрин переписки с клининговой компанией, из которого следует, что за уборка квартиры площадью 35 квадратных метров обойдется в 650-700 рублей. По ее словам, в столицах стран Европы такие услуги стоят в десять раз дешевле.

«Минск, как вы можете объяснить такие цены на уборку квартиры? Это вообще нормально? В Европе 10-12, максимум 14 евро за час», — спросила она у подписчиков.

Большинство комментаторов согласились с автором поста, многие рассказали о ценах на клининг в странах ЕС. Некоторые объяснили высокую стоимость налогами и посредниками. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Минск давно уже впереди Европы по ценам на услуги. Не перестаю удивляться, откуда у людей столько денег, чтобы за все это платить.

— Работников у нас мало, а начальников и операторов много, им тоже зарплату как то надо. Начальник, бухгалтер, кадровик, оператор, и один работник.

— Это, действительно, дорого. В Минске цены впечатляют. Испания: 10 евро час стоимость частного клинера. 14 евро за полтора часа уборки брала женщина из агентства.

— Сама клининг не заказывала, но два раза заказывали мои арендаторы по своей инициативе, перед тем, как съехать. И оба раза и у меня, и у следующих жильцов были вопросы к качеству уборки. При том, что я сама не то, чтобы идеально убираю, но реально не вижу смысла за такую уборку платить столько денег.

— В Беларуси как-то так сложилось, что большая часть услуг в любой сфере стоят дороже чем в Европе.

— Просто в Беларуси еще совдеповский менталитет. Вызывать уборку это лакшери, поэтому надо цены драть! У них в голове не укладывается, что это вообще—то базовый минимум и должен быть доступен даже пенсионеру.

— Я плачу 9 евро за час. Италия. Дом, огромная терраса. Сюда также входит и мойка окон.

— Ничего себе цены в Минске! Я в Катаре живу. Здесь уборка стоит гораздо дешевле. Поддерживающая уборка стоит в среднем 35—40 риалов за час, это около 10 долларов. Минимальный заказ — 4 часа. Но в Катаре эти услуги и правда считаются очень доступными, несмотря на то, что сама страна очень дорогая.

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