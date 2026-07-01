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«Приезжай, если страну такую на карте найдешь»

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  • 1.07.2026, 15:30
  • 2,554
«Приезжай, если страну такую на карте найдешь»

Белорусы ответили неграмотным соседям.

Жители России собираются на отдых и шоппинг в несуществующую страну.

«Еду в Белоруссию. У вас, кроме картошки, там вообще можно что-то поесть?» — пишет в Threads valeria.contentmaking.

«А не рвануть ли нам в профилактический санаторий в Белоруссию?» — спрашивает у подписчиков dominikfonburgstaller.

«В Белоруссию едем на шоппинг или там тоже не айс?» — пишет zinar_io.

Белорусы ответили неграмотным соседям. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии под постами:

— Ну если вы возродите БССР и СССР то вам сразу в эту страну откроют билет, а в Беларуси санатории по цене Турции , но вы явно собрались в другую страну.

Если едешь в Белоруссию — то еду бери с собой! У нас Беларусь.

— Учите географию. И историю, чтобы понять, почему вам здесь не рады.

— В этом году все ваши в Нарнии собираются.

— Вы едете в несуществующую страну? Знаю только Беларусь.

— Давай, потом расскажешь, где эта чудесная страна.

— Приезжай, если страну такую на карте найдешь.

— Билеты именно туда покупайте.

— Тебя на границе не пропустят, можешь не ехать.

— Сразу можешь ехать обратно.

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