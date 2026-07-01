«Приезжай, если страну такую на карте найдешь»4
- 1.07.2026, 15:30
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Белорусы ответили неграмотным соседям.
Жители России собираются на отдых и шоппинг в несуществующую страну.
«Еду в Белоруссию. У вас, кроме картошки, там вообще можно что-то поесть?» — пишет в Threads valeria.contentmaking.
«А не рвануть ли нам в профилактический санаторий в Белоруссию?» — спрашивает у подписчиков dominikfonburgstaller.
«В Белоруссию едем на шоппинг или там тоже не айс?» — пишет zinar_io.
Белорусы ответили неграмотным соседям. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии под постами:
— Ну если вы возродите БССР и СССР то вам сразу в эту страну откроют билет, а в Беларуси санатории по цене Турции , но вы явно собрались в другую страну.
Если едешь в Белоруссию — то еду бери с собой! У нас Беларусь.
— Учите географию. И историю, чтобы понять, почему вам здесь не рады.
— В этом году все ваши в Нарнии собираются.
— Вы едете в несуществующую страну? Знаю только Беларусь.
— Давай, потом расскажешь, где эта чудесная страна.
— Приезжай, если страну такую на карте найдешь.
— Билеты именно туда покупайте.
— Тебя на границе не пропустят, можешь не ехать.
— Сразу можешь ехать обратно.