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В школьном питании Беларуси вводят новые правила

  • 1.07.2026, 16:14
В школьном питании Беларуси вводят новые правила

Что изменится для учеников?

С нового учебного года в белорусских школах вступят в силу сразу несколько изменений, касающихся организации питания. Об этом пропагандистскому изданию БЕЛТА сообщил заместитель министра образования Владимир Долженков.

Одно из главных новшеств — денежные нормы на питание увеличатся на 5%.

Кроме того, для школьников, которым организовано одно- или двухразовое питание, нормы станут рекомендательными. При составлении меню планируется больше учитывать предпочтения самих детей.

Еще одно изменение касается учащихся, которым положено одноразовое питание — второй завтрак или полдник. Для них с 1 сентября будут уравнены денежные и натуральные нормы независимо от возраста.

При этом для детей, которые проводят в школе большую часть дня, ничего не изменится. Они по-прежнему будут получать двух- или трехразовое питание — с завтраком, обедом и полдником.

Еще одно заметное нововведение коснется школьных буфетов. С 1 сентября ограничения на ассортимент продукции будут сняты. Продавать разрешат все продукты, которые соответствуют требованиям детского питания, при этом предпочтение планируют отдавать товарам белорусских производителей.

Кроме того, в некоторых школах появятся вендинговые автоматы. В них будут продавать продукты и напитки, разрешенные для питания детей, преимущественно отечественного производства.

Также изменится порядок пересмотра стоимости школьного питания. С нового года цены планируют корректировать с учетом роста розничных цен.

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