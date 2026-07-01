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Кремль приказал российским женщинам отступить

  • 1.07.2026, 16:25
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Кремль приказал российским женщинам отступить

Почему российская армия остается мужской?

Война в Украине вновь высветила различия в подходах России и Украины к участию женщин в вооруженных силах, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

В украинской армии число женщин за время войны выросло примерно на 40% и достигло около 100 тысяч. Они служат в различных подразделениях, включая боевые. В России, напротив, женщин в армии значительно меньше — около 40 тысяч, при этом лишь малая часть задействована в зоне боевых действий.

Ограничения на службу женщин в российских вооруженных силах во многом объясняются консервативным подходом к гендерным ролям. Женщины исключены из сотен военных специальностей, включая многие должности на передовой. Официальная аргументация часто связана с предполагаемой защитой репродуктивного здоровья.

Исторически участие женщин в армии в регионе имеет сложное наследие. Во время Второй мировой войны в СССР в боевых действиях участвовали сотни тысяч женщин — они служили снайперами, пилотами и в партизанских отрядах. Однако после войны их роль была резко пересмотрена: военная служба вновь стала считаться преимущественно мужской сферой.

Эта модель закрепилась и в современной России, где участие женщин в боевых подразделениях по-прежнему сильно ограничено. В то же время Украина постепенно отходит от советской традиции и активнее интегрирует женщин в армию.

Эксперты отмечают, что различия в военной политике отражают более широкие представления о роли женщины и мужчины в обществе, а также могут повлиять на социальные изменения в послевоенный период.

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