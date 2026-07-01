Reuters: Россия участвовала в секретных военных учениях Китая 1.07.2026, 16:30

Пекин обучал российских военных защите от радиационных, химических и биологических угроз.

В прошлом году Россия приняла участие в секретных военных учениях Китая. Тайная военная подготовка была лично одобрена министром обороны РФ Андреем Белоусовым и затронула по меньшей мере четырех российских и китайских генералов.

Участие высокопоставленных фигур в подготовке, связанной с войной в Украине, свидетельствует о глубокой важности этого сотрудничества для Москвы и Пекина, что уже вызвало серьезную тревогу в Европе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявления двух европейских чиновников и секретные документы.

Секретный указ и визит в КНР

В распоряжении Reuters оказался секретный российский документ, в котором напрямую упоминается внутренний указ министра обороны РФ Андрея Белоусова, изданный в августе 2025 года. Согласно этому решению, делегация российских вооруженных сил отправилась в Китай для прохождения обучения на объектах Народно-освободительной армии Китая.

В общей сложности, по данным европейских разведывательных агентств, в ноябре прошлого года Китай подготовил около 200 российских военнослужащих, некоторые из которых впоследствии были направлены в зону боевых действий на Украине.

Защита от ядерной и химической угрозы

Один из ключевых отчетов подробно описывает трехнедельный курс, проходивший в ноябре на военном объекте в Пекине. Программа была посвящена методам радиологической, химической и биологической защиты.

В документах содержатся изображения российских солдат, слушающих лекции китайского инструктора. Военнослужащие изучали модель ядерного реактора, а также обучались химической разведке, радиационной разведке и методам защиты вентиляционных систем от загрязнения.

«Включение в программу основ радиологической, биологической и химической войны подчеркивает стратегический характер этих обменов. Данная тема особенно чувствительна для вооруженных сил в целом», – отметил один из европейских чиновников.

Реакция Москвы, Пекина и Евросоюза

Министерства обороны России и Китая не ответили на запросы о комментариях. Кремль ранее также отказывался комментировать подобные доклады, заявляя о недовольстве «ложной информацией», публикуемой на Западе.

Министерство иностранных дел Китая категорически отвергло обвинения, заявив, что позиция Пекина по украинскому кризису остается неизменной, а КНР «сохраняет нейтралитет и выступает посредником в мирном процессе».

В то же время в Европе к предоставленным данным отнеслись максимально серьезно. Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас заявила, что Брюссель подтвердил факт проведения этих тренировок по собственным каналам и сейчас оценивает возможные последствия. В Пекине ее заявление назвали «не чем иным, как клеветой».

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