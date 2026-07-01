Z-пропагандист: Осенью ВСУ устроят нам веселую жизнь 5 1.07.2026, 17:16

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РФ ждет энергетический коллапс.

Удары Украины по российским нефтезаводам и нефтебазам — это только начало, уверен кремлевский Z-военкор Александр Коц. Осенью ВСУ начнут систематически бить по газовой и электрической инфраструктуре РФ. Об этом он заявил в эфире государственного радио «Комсомольская правда», передает dialog.ua.

Коц призвал москвичей и всех россиян готовится, потому что самые тяжелые удары со стороны Украины еще впереди. РФ испытает на себе энергетический коллапс, которые последние два года пыталась устроить Украине.

«Москва тоже готовится, потому что совершенно очевидно, что после топливной инфраструктуры будут бить по газовой. Совершенно очевидно, что осенью начнут бить по теплоэлектроцентралям, чтобы перед зимой устроить нам «веселую» жизнь… Совершенно понятно, что будут долетать до нас их ракеты «Фламинго» и у них появится рано или поздно баллистика», — заявил Коц.

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