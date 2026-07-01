«Наверное, понесла завтрак»
- 1.07.2026, 16:34
Житель Гродно встретил лису с добычей прямо во дворе.
Сегодня рано утром в одном из спальных районов Гродно случилась неожиданная встреча. Мужчина увидел лису, которая пробегала мимо припаркованных авто. Что еще привлекло внимание — добыча, которую животное гордо несло в зубах.
Как пишет издание Newgrodno.by, роликом поделился читатель. Мужчина рассказал, что встретил лису сегодня около 5:30 утра в микрорайоне Вишневец.
«Наверное, понесла завтрак», — с юмором добавил автор видео. Пишут, что в зубах лиса несла курицу, которую могла добыть на охоте в частном секторе поблизости.