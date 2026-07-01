закрыть
1 июля 2026, среда, 17:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Наверное, понесла завтрак»

  • 1.07.2026, 16:34
«Наверное, понесла завтрак»
иллюстративное фото

Житель Гродно встретил лису с добычей прямо во дворе.

Сегодня рано утром в одном из спальных районов Гродно случилась неожиданная встреча. Мужчина увидел лису, которая пробегала мимо припаркованных авто. Что еще привлекло внимание — добыча, которую животное гордо несло в зубах.

Как пишет издание Newgrodno.by, роликом поделился читатель. Мужчина рассказал, что встретил лису сегодня около 5:30 утра в микрорайоне Вишневец.

«Наверное, понесла завтрак», — с юмором добавил автор видео. Пишут, что в зубах лиса несла курицу, которую могла добыть на охоте в частном секторе поблизости.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Элиты фиксируют ошибку Путина
Элиты фиксируют ошибку Путина Михаил Ходорковский
О пораженных целях под Москвой
О пораженных целях под Москвой Алексей Копытько
Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко