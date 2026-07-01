Украинские дроны перерезали трассу Донецк-Мариуполь
- 1.07.2026, 16:48
Уничтожены мост и эстакада.
ВСУ продолжают кампанию по разрушению логистики российской армии на оккупированных территориях. В ночь на 1 июня был атакован автомобильный мост через реку Калка в районе села Гранитное Донецкой области, сообщил Генштаб ВСУ.
Канал «Бутусов плюс» опубликовал кадры масштабных разрушений.
«Эстакада через реку Калка возле села Гранитное была полностью разрушена, в результате чего была перекрыта важнейшая для противника логистическая артерия в Донецком направлении, - говорится в сообщении.
Мост расположен на трассе Мариуполь — Донецк (Н-20/Р-280). В настоящее время движение по нему невозможно: автотранспорт направляют в объезд через село Кременевка.
Мост является одним из ключевых элементов российской военной логистики на маршруте Мариуполь — Волноваха — Донецк. Его уничтожение осложнит снабжение российских войск в Приазовье — как в Донецкой, так и в Запорожской областях. Ранее объект подвергался атаке 18 июня.