Украинские дроны перерезали трассу Донецк-Мариуполь 1.07.2026, 16:48

Уничтожены мост и эстакада.

ВСУ продолжают кампанию по разрушению логистики российской армии на оккупированных территориях. В ночь на 1 июня был атакован автомобильный мост через реку Калка в районе села Гранитное Донецкой области, сообщил Генштаб ВСУ.

Канал «Бутусов плюс» опубликовал кадры масштабных разрушений.

«Эстакада через реку Калка возле села Гранитное была полностью разрушена, в результате чего была перекрыта важнейшая для противника логистическая артерия в Донецком направлении, - говорится в сообщении.

Мост расположен на трассе Мариуполь — Донецк (Н-20/Р-280). В настоящее время движение по нему невозможно: автотранспорт направляют в объезд через село Кременевка.

Мост является одним из ключевых элементов российской военной логистики на маршруте Мариуполь — Волноваха — Донецк. Его уничтожение осложнит снабжение российских войск в Приазовье — как в Донецкой, так и в Запорожской областях. Ранее объект подвергался атаке 18 июня.

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