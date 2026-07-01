Крым стал для Кремля обузой 3 1.07.2026, 17:25

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Власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Украинские удары беспилотников по энергетической и топливной инфраструктуре превратили Крым в одну из наиболее напряженных зон войны. На полуострове регулярно объявляют воздушную тревогу, фиксируются веерные отключения электроэнергии, перебои с водоснабжением и дефицит топлива, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Из-за нарушений логистики и атак на объекты инфраструктуры поставки с территории России значительно осложнились. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации, а часть жителей и туристов покинула Крым через Керченский мост.

Последствия затронули повседневную жизнь. Перебои с электричеством нарушили работу детских садов, банкоматов, общественного транспорта и служб по вывозу мусора. Некоторые магазины временно закрываются из-за отсутствия электроснабжения и порчи скоропортящихся товаров, а перебои со связью и платежными сервисами создают дополнительные трудности.

Серьезный удар пришелся и по туристической отрасли. В ряде районов закрывались автозаправочные станции, возникали перебои в работе железнодорожного и морского сообщения, а число бронирований в начале летнего сезона заметно сократилось по сравнению с прошлым годом. Жителям и отдыхающим приходится искать бензин через специальные чаты и покупать его у частных продавцов по значительно завышенным ценам.

На фоне ситуации российские власти стремятся не допустить роста панических настроений в преддверии сентябрьских выборов. Чиновники призывают ориентироваться только на официальную информацию и характеризуют происходящее как элемент психологического давления. При этом многие жители признаются, что испытывают усталость и тревогу из-за затянувшейся войны и ее последствий, хотя говорят, что стараются приспосабливаться к новым условиям.

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