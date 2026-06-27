«Оккупация Крыма превратилась в катастрофу для России» 27.06.2026, 20:16

Остановка масштабных поставок через Крым привела к эффекту домино на южном направлении.

Временно оккупированный Крым больше не помогает Кремлю в войне, а превратился в стратегическую проблему для России, ударив как по логистике фронта, так и по идеологии путинизма.

Вместо роли «неприступной крепости» и главного распределительного центра для южной группировки войск РФ, полуостров теперь сам требует колоссальных ресурсов на защиту и поглощает резервы оккупантов.

Об этом в эфире телеканала FREEДOM заявил директор украинского Агентства реформирования сектора безопасности, эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун.

Полномасштабное вторжение РФ кардинально изменило статус полуострова. Из пропагандистской витрины мнимого успеха он превратился в уязвимый прифронтовой регион.

- До 2022 года Крым был для Кремля символом политической победы. Сегодня он постепенно превращается в военный плацдарм, который требует постоянной защиты и огромных ресурсов. Украина системно меняет ситуацию, под ударами оказываются склады, аэродромы, системы противовоздушной обороны и логистика. В результате Россия вынуждена перебрасывать дополнительные силы именно на защиту полуострова вместо использования этих средств и сил на линии фронта, — отметил спикер.

Украинские удары по ключевым узлам коммуникаций планомерно превращают полуостров в изолированный объект, снабжение которого обходится агрессору слишком дорого.

- Современная война выигрывается не только количеством войск, но и возможностью регулярно подвозить боеприпасы, топливо и технику. Именно по этим направлениям Украина наносит удары. Полностью изолировать, конечно, Крым одномоментно невозможно. Это фантастика, но сделать его снабжение крайне дорогим, сложным и рискованным — вполне достижимая задача. Я понимаю, что Крым постепенно превращается из триумфа в катастрофу России, — акцентировал Ягун.

Многолетние попытки Кремля создать иллюзию мирной жизни в Крыму при активной милитаризации полуострова окончательно провалились, обернувшись для Москвы колоссальными убытками.

- Россия рассчитывала сделать Крым безопасным тылом, туристическим регионом, мощной военной базой одновременно. Сейчас ни одна из этих задач не выглядит полностью реализованной, но они все фактически провальны. Военная безопасность постоянно нарушается украинскими ударами. Туристический сезон не просто находится под давлением, он просто рухнул, — прокомментировал гость эфира.

Успешные украинские атаки заставили оккупантов ввести жесткие ограничения на транспортировку горючего через Керченский (Крымский) мост. Страх потерять ключевую переправу спровоцировал острый дефицит топлива на военных базах.

- Они после удара, после подрыва машины на мосту, и тогда, когда загорелся эшелон с нефтепродуктами на железнодорожных путях, они увидели, что это очень большая проблема. Если будет идти эшелон, и беспилотник (БпЛА) ударит именно по эшелону, то взрыв будет невероятной силы, и он может разрушить мост. Поэтому они пытаются или по одному вагону где-то пускать, или еще как-то. А это вообще ничего. Топливо это же не только для машин, но и для беспилотников, и для самолетов, для вертолетов. То есть это все замкнутый круг, — пояснил Ягун.

Остановка масштабных поставок через Крым привела к эффекту домино на южном направлении.

- Обеспечение южной группировки стало просто критическим, потому что раньше она в основном и шла через Крым. А сейчас ее пытаются обеспечить, особенно вот эти подразделения, которые находятся вдоль Днепра в Херсонской области, на оккупированной части. Они обеспечивались именно с Крыма. А тут Крым сам не имеет боеприпасов и нормального обеспечения. Что они могут еще дать фронту? Поэтому это очень серьезная проблема для них, — добавил эксперт.

Попытки командования РФ перенаправить потоки грузов в обход моста не увенчались успехом. Единственная сухопутная трасса находится под круглосуточным контролем украинской аэроразведки, уничтожающей любые замаскированные колонны врага.

- Россияне сами себе сделали медвежью услугу, они начали маскировать бензовозы и военные машины под гражданские, накрывали, например, щитами с досок или имитацией бревен. Или перекрашивали, или забирали гражданские машины и на них перевозили боеприпасы. Поэтому сейчас даже такие большие машины, которые имеют тоннаж больше 20 тонн, они там просто не проходят. Реально машинами сгоревшими завалена вся обочина. Любое перемещение по вот этому сухопутному коридору… Если перемещается, то либо ночью, либо под сильным действием радиоэлектронной борьбы, — пояснил Виктор Ягун.

В итоге дальнейшее удержание полуострова превращается для Кремля в неразрешимый экономический и военный кризис. Постепенная изоляция Крыма Силами обороны Украины делает цену его обеспечения неподъемной для российского бюджета, окончательно разрушая путинский миф о стратегическом триумфе.

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