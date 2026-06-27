Во сколько сейчас обойдется участок недалеко от Минска 27.06.2026, 20:55

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Итоги земельного аукциона.

Вчера состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Дзержинском районе. Участникам было предложено 28 лотов. Realt рассказал об итогах торгов.

На этот раз участки на аукцион выставляли Боровской сельсовет (12), Демидовичский (5), Дзержинский (3), Добриневский (4), Путчинский (2) и Станьковский (1) сельсоветы, а также г. Дзержинск (1).

В Боровском сельсовете торги прошли по 9 лотам. Наибольшее количество заявок — 6 — поступило на лот № . Участок расположен в деревне Андриевщина на улице Сосновый бор, 4 А. Населенный пункт расположен в 22 километрах от Дзержинска и 54 километрах от Минска. Земельный надел с возможностью подведения к дому электричества насчитывает 12 соток.

При стартовой цене 10 000 рублей лот продали за 75 500 рублей, или 26 746 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

На участки в деревнях Великое Село, Волка, Кулики, Петрашевичи, Попки подали по 2 заявления. На большой участок в 25 соток в деревне Старинки на улице Центральной, 70, претендовали 3 человека. Населенный пункт расположен на реке Самотечь в 10 километрах от Дзержинска и 48 километрах от Минска. Есть возможность подведения к будущему объекту строительства электричества, газа и воды.

Лот был оценен в 15 00 рублей. Его удалось продать за 24 58 рублей, или 8 58 долларов. На еще один участок в Старинках подали одно заявление. На участок в деревне Павлюти заявлений не поступило.

В Демидовичском сельсовете торги прошли по 4-м участкам. Все они расположены в деревне Новосады на улице Центральной. Населенный пункт находится примерно в 13 километрах от центра Дзержинска и в 29 километрах от центра Минска. Земельные наделы насчитывают в среднем по 14 соток и обеспечены электричеством. На них претендовали по 5 (на 3 участка) и 6 (на один участок) заявителей. Лоты были оценены в среднем по 11 00 рублей. Цена на самый дорогой составила 51 68 рублей, или 18 33 доллара. На участок в деревне Мошница подали одно заявление.

В Дзержинском сельсовете торги прошли по одному участку в деревне Кукшевичи на улице Центральной, 30 А. Населенный пункт расположен на реке Усса в 3 километрах от Дзержинска и в 35 километрах от Минска. На участок претендовали 3 человека. Земельный надел насчитывает 18 соток, оснащен электричеством и газом.

При стартовой цене 27 000 рублей лот реализовали за 43 600 рублей, или 15 446 долларов. На участок в деревне Розовка поступило одно заявление. На земельный надел в деревне Ясютевичи заявок вовсе не поступило.

Не нашлось желающих купить участок и в самом Дзержинске. Он был оценен в 63 312 рублей.

В Добриневском сельсовете торги прошли по 2 лотам. На участок в агрогородке Даниловичи на улице Садовой, 24 А, подали 9 заявок. Населенный пункт расположен в 24 километрах от Дзержинска и 36 километрах от Минска. Площадь земельного надела составляет 15 соток.

Он оснащен электричеством, газом и водой. При стартовой цене 20 01 рубль лот продали за 68 00 рублей, или 24 25 долларов.

Девять заявлений подали и на участок в деревне Яновичи на улице Центральной, 17А. Населенный пункт находится в 25 километрах от Дзержинска, 34 километрах от Минска и 12 километрах от железнодорожной станции Фаниполь. Площадь участка насчитывает 11 соток. Есть возможность подведения к дому электричества, газа и воды.

При начальной цене 11 25 рублей лот реализовали за 68 39 рублей, или 24 03 доллара. На участки в деревнях Добринево и Скворцы заявок не подали.

В Путчинском сельсовете торги прошли по 2 участкам в деревне Мироны (подали 6 заявлений) и поселке Татарщина (поступило 2 заявления).

В Станьковском сельсовете торги прошли по участку в деревне Нарейки. На земельный надел претендовали 4 человека.

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