Николай Статкевич: Киев ответит Лукашенко уже без каких-либо ультиматумов и предупреждений 2 27.06.2026, 13:26

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Николай Статкевич

Лидер белорусской оппозиции повторил свою рекомендацию диктатору.

Лидер белорусской оппозиции, бывший политзаключенный Николай Статкевич у себя в телеграм-канале прокомментировал ситуацию с выполнением Лукашенко условий ультиматума Владимира Зеленского и возможных дальнейших действиях Украины:

— Киев заявляет, что уже несколько дней российские дроны не наводятся с помощью ретрансляторов, размещенных на территории Беларуси, однако неизвестно, убрали ли их оттуда.

Пока достоверно понятно лишь то, что эти ретрансляторы сейчас не работают. Но по какой причине — неизвестно. Либо их действительно убрали, во что я не верю, либо российская сторона временно не использует их после просьб Минска и ироничных комментариев Москвы.

Однако Москве все равно придется отвечать на украинские удары, а ее запасы баллистических ракет пополняются медленно. Поэтому так же, как ретрансляторы сейчас отключили, их могут снова включить во время очередной атаки дронами по Украине.

Тогда Киев, скорее всего, ответит уже без каких-либо ультиматумов и предупреждений.

Попытки же запугать Украину воображаемыми или даже реальными танками не произведут на Киев никакого впечатления. Потому что сейчас пугать украинцев танками на припятских болотах — это все равно что пугать ежика голым задом.

Поэтому мой совет относительно оптимального варианта реакции в случае удара по «несуществующим» ретрансляторам остается в силе.

Напомним, ранее Николай Статкевич предложил Лукашенко не сбивать украинские дроны.

«Кроме того, не стоит пытаться сбивать украинские дроны и ракеты средствами белорусской ПВО. Зенитных ракет мало, они дорогие, а главное — зачем сбивать то, что летит к российским ретрансляторам? Только для того, чтобы обломки украинских дронов или белорусских зенитных ракет падали на головы мирных жителей?», — написал тогда Николай Статкевич.

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