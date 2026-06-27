закрыть
27 июня 2026, суббота, 14:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Голкипер Кабо-Верде повторил достижение двух легендарных вратарей на ЧМ

  • 27.06.2026, 13:00
Голкипер Кабо-Верде повторил достижение двух легендарных вратарей на ЧМ
Возинья
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

На счету Возиньи уже два матча без пропущенных мячей на мировом первенстве

Уже легендарный и всемирно известный голкипер сборной Кабо-Верде Возинья повторил возрастное достижение чемпионатов мира, пишет sport.ua.

В активе вратаря уже два матча на ЧМ-2026 без пропущенных мячей против Испании (0:0) и Саудовской Аравии (0:0).

Совершил Возинья это в 40-летнем возрасте.

Лишь два голкипера в истории мировых первенств ранее имели в своем активе 2 или более «сухих» матча в возрасте 40+ лет.

Этими вратарями были англичанин Питер Шилтон (3) и итальянец Дино Дзофф (2).

Вратари, которые в возрасте 40+ лет сыграли 2+ матча без пропущенных мячей на чемпионатах мира

3 – Питер Шилтон (Англия)

2 – Дино Дзофф (Италия)

2 – Возинья (Кабо-Верде)

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра