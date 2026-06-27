Голкипер Кабо-Верде повторил достижение двух легендарных вратарей на ЧМ 27.06.2026, 13:00

Возинья

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

На счету Возиньи уже два матча без пропущенных мячей на мировом первенстве

Уже легендарный и всемирно известный голкипер сборной Кабо-Верде Возинья повторил возрастное достижение чемпионатов мира, пишет sport.ua.

В активе вратаря уже два матча на ЧМ-2026 без пропущенных мячей против Испании (0:0) и Саудовской Аравии (0:0).

Совершил Возинья это в 40-летнем возрасте.

2 - Vozinha is the third goalkeeper to record multiple FIFA World Cup clean sheets after turning 40 years old, joining 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Peter Shilton (3) and 🇮🇹Dino Zoff (2).



Legendary. pic.twitter.com/vH0qSb8tfm — OptaJoe (@OptaJoe) June 27, 2026

Лишь два голкипера в истории мировых первенств ранее имели в своем активе 2 или более «сухих» матча в возрасте 40+ лет.

Этими вратарями были англичанин Питер Шилтон (3) и итальянец Дино Дзофф (2).

Вратари, которые в возрасте 40+ лет сыграли 2+ матча без пропущенных мячей на чемпионатах мира

3 – Питер Шилтон (Англия)

2 – Дино Дзофф (Италия)

2 – Возинья (Кабо-Верде)

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