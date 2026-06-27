«Не смогла сдержать негодования!» 27.06.2026, 12:44

Фото: sb.by

Белоруска показала, в каком состоянии находится дом семьи Короткевича в Рогачеве.

Дом семьи Владимира Короткевича в Рогачеве, в котором он создавал свои самые известные произведения (в том числе «Каласы пад сярпом тваiм») пустеет и разрушается. Участок сняла на видео белоруска Юлия и поделилась в Instagram, пишет «Зеркало».

Юлия побывала в Рогачеве и увидела дом, в котором жил Владимир Короткевич. На состояние здания она отреагировала эмоционально:

«Сегодня, проходя мимо, не смогла сдержать негодования! Ну как так?! Мы должны сохранять такие хрупкие ниточки, а на деле дом, в котором жил и творил писатель, оказался в таком запустении!»

Этот дом построил дед писателя Василий Гринкевич еще в 1914 году. Маленький Короткевич приезжал сюда на летние каникулы к своей бабушке Людмиле Антоновне Борисевич. Писатель любил приезжать сюда и во взрослом возрасте и иногда проводил в Рогачеве несколько месяцев. В этом доме Караткевичу была выделена отдельная комната, где он написал «Ладдзю Роспачы», «Сівую легенду», «Віно дажджоў», часткова «Каласы пад сярпом тваім» і часткова «Хрыстос прызямліўся ў Гародні».

Дом семьи Владимира Короткевича, Речица, 2018 год

Фото: sb.by

«Сегодня, глядя на этот постепенно разрушающийся дом, трудно поверить, что он был центром творческой вселенной великого беларусского писателя. Местные жители уже много лет пытаются сохранить это наследие и мечтают открыть здесь дом-музей Короткевича», — рассказала Юлия. И добавила: «Но ничего не происходит».

Комментаторы разделяют чувства автора видео.

«Такой большой и красивый дом, реально надо бы музей сделать, пока не разрушился полностью. Любила читать Короткевича».

«Очень жаль, а другим, скорей всего, плевать».

«У страны, которая не помнит истории, своего языка, не чтит память выдающихся людей, стирает имена тех, кого действительно нужно помнить, нет будущего».

«В нашей стране наверное, другие приоритеты? Если я ошибаюсь, чиновники, ответьте в комментариях!»

«Зачем всей страной строили Национальную библиотеку, когда наследие и память о белорусском авторе в таком плачевном состоянии?»

«Подождите, так это же не Ленин какой-нибудь… Это история белорусской культуры, к ней особый подход».

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