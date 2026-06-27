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SpaceX и Маск меняют геополитику мира

  • 27.06.2026, 12:32
SpaceX и Маск меняют геополитику мира

Должна ли одна компания и один человек обладать такой властью?

SpaceX Илона Маска превратилась в одну из ключевых опор мировой цифровой и военной инфраструктуры, охватывая запуски ракет, спутниковый интернет Starlink и проекты в сфере искусственного интеллекта. По оценкам экспертов, компания контролирует значительную долю космических запусков и спутниковых систем связи, что делает ее критически важной для государств по всему миру, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Особую роль играет Starlink — сеть из тысяч спутников на низкой орбите, обеспечивающая интернет-доступ в удаленных регионах и зонах конфликтов. В некоторых случаях зависимость от этой системы создает уязвимость: доступ к связи может фактически находиться под контролем одного частного игрока, что уже вызывало политические споры во время войны России против Украины.

Внутри самой структуры SpaceX формируется вертикально интегрированная экосистема: от ракет Falcon до спутниковой сети и проектов в области ИИ через xAI. Часть этих направлений рассматривается как основа будущего роста компании, особенно направление искусственного интеллекта, которое потенциально может стать главным источником прибыли.

Эксперты отмечают, что такая концентрация технологий и влияния приводит к росту зависимости государств от одной корпорации. В ответ на это Европа, Китай и ряд других стран ускоряют развитие собственных спутниковых программ, стремясь снизить технологическую зависимость.

Одновременно усиливаются дискуссии о регулировании космической деятельности. Среди рисков называют перегруженность орбиты спутниками и отсутствие глобальных механизмов контроля, способных ограничить экспансию подобных систем.

На фоне растущей интеграции SpaceX в глобальную инфраструктуру все чаще поднимается вопрос о балансе между инновациями и суверенитетом государств, а также о том, может ли частная компания обладать влиянием, сопоставимым с государственным.

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