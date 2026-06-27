«На той единственной Гражданской» 1 Александр Адельфинский

27.06.2026, 11:57

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Иллюстрация: kasparovru.com

«Русский мир» занят изведением жизни внутри себя.

Слушая «Сентиментальный марш» Булата Окуджавы сегодня, понимаешь, насколько автор, возможно, не понимая всей глубины собственных строк, был прав относительно постоянно длящейся в России Гражданской войны:

«Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся,

какое новое сраженье ни покачнуло б шар земной,

я все равно паду на той, на той далекой, на гражданской,

и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной».

Остудив читательским анализом текстуальный романтизм и взглянув на строчки объективно, понимаешь, насколько страшный процесс диагностируется и опасный прогноз содержится в них.

Заметьте, герой привязан именно к войне своих против своих. В те годы Гражданская война воспринималась, подчеркнём, допустимее, нежели понимается сейчас. Это лишь в последние десятилетия данное историческое явление гуманистически характеризуется в контексте «не дай Боже!» – причём с весьма недавних пор.

Созданию песни предшествовали вполне реальные большевистский переворот, Гражданская война, сталинский террор, Вторая мировая война, послевоенные репрессии. Сейчас же обращает на себя внимание как раз неизбежность прихода героя к одному из любых других вариантов судьбы – прямо к его «единственной Гражданской». А слово «единственная» суть не только воплощение предназначенности, но и... роковое влечение.

Есть в гениальных строчках Окуджавы неосознанная констатация коллективного бессознательного упования – надежды на роковое последнее сближение, причём с оттенками эротизма – это про «комиссаров в пыльных шлемах». Вот уж действительно, мудрый бард прозорливо показал фрейдовский «Эрос» через «Танатос», элементы эстетически шокирующей «экстремальной эротичности» через элементы влечения к гибели во всей истории Отечества.

Задолго до Окуджавы «Танатос» мощно прозвучал у Пушкина в «Пире во время чумы»:

Есть упоение в бою,

И бездны мрачной на краю,

И в разъяренном океане,

Средь грозных волн и бурной тьмы,

И в аравийском урагане,

И в дуновении Чумы.

Соответственно, в советское время, с уже иным опытом событий, романтизация саморазрушения воплотилась в «романтике» безоглядной трагедии – в образе Гражданской войны.

Крайне трудно сейчас, когда Россия уже годы изуверствует в Украине, принять даже визуальную «романтику» тех же киношных «Неуловимых мстителей», все эти будённовки, конницы и смерть в пыли от заражения крови – как воплощение бессмысленной рубки своих своими же, так и не смогшими за все века договориться даже внутри страны и даже, образно, на уровне таблицы умножения!

Страшный процесс – в романтизации гибели при вечной Гражданской войне. Диагноз прочен – страна постоянно «на взводе», в стадии скрытого кипения, она регулярно «взбешивается», причём так, что внутри любых безумств есть постоянная составляющая: война граждан с гражданами, то заметная, то скрытая, носит перманентный характер, который лишь выступает в разных формах, ибо для России именно сердцевина – Гражданская война – суть именно, по Окуджаве, «единственная»! «Русский мир» занят, по сути, изведением жизни внутри себя, а когда он смотрит сквозь окна «палаты», он готов броситься, разбив стекло, на окружающих, ибо страдает ещё и паранойей!

И вот это как раз страшно. Собственные личностно-психологические, социокультурные и геополитические проблемы россияне при малейшей возможности выталкивают на уровень российской внешней экспансии, то есть лезут к другим, чтобы не переколошматить себя, друг друга, внутри границ, – причём «битва» влечёт к себе в качестве последнего «освобождения» от личного и общего несовершенства.

Почему так? Потому что «эстафетное», переданное как достоинство, имперское мышление даёт неадекватный уровень самооценки. Приходит отрезвление, что вызывает боль и конфликтность от несоразмерности великодержавных претензий и внутренней несостоятельности, вторичности, склонности перенимать у других, воровать, присваивать, выдавать за своё. В России потому и идёт «та единственная Гражданская», которая время от времени «канализируется» наружу – и Россия вторгается куда угодно, дабы отсрочить всё-таки бессознательно желаемый внутренний роковой «трындец», который реализуется по принципу «пропадай, моя телега». С этими мыслями страна будет опасна – циклически и постоянно: она не смогла повзрослеть и не научилась решать внутренние проблемы внутри и мирно, не бросаясь наружу и с войной.

Чтобы окончательно снять российскую экспансионистскую патологию, необходимо разобраться с мышлением зарвавшихся российских имперцев. То, что сейчас называется «рашизмом», было всегда, только по-иному, а значит, угрозы как внешней агрессии, так и гражданской войны существуют обязательно. Но эта «родовая порча», уже неплохо изученная мировой исторической наукой, причём и в зеркале психиатрии, проявляется хоть и устойчиво, – но до окончания имперства в головах. Бурление общероссийской имперской психики на глобальной арене нужно утихомирить. Если источник ментальной отравы обезвредить и провести долгую умственную «детоксикацию», то надежда на прекращение заболевания всё же есть!

Александр Адельфинский, kasparovru.com

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