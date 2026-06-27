«Фламинго» нанесли удар по одному из ключевых предприятий российского ВПК
- 27.06.2026, 11:48
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Поражен единственный завод, производящий пусковые установки комплекса «Искандер-М».
В ночь на воскресенье, 27 июня, украинские ракеты «Фламинго» поразили АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады» в Волгограде. В ходе атаки было задействовано 5 ракет.
Завод, который атаковали украинские ракеты, является одним из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса. Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.
Он отметил, что «Титан-Баррикады», в частности, производит:
пусковые установки для стратегических ракетных комплексов «Ярс» и «Тополь-М»;
пусковые установки для ОТРК «Искандер-М»;
артиллерийские части и стволы для САУ «Мста-С».
Для атаки на завод было задействовано 5 ракет FP-5 «Фламинго», из которых как минимум 3 поразили цели.
Атаку подтвердил Денис Штилерман, совладелец компании FirePonit, производящей ракеты «Фламинго».
«Волгоград встречает сезонную миграцию фламинго из Украины. Продолжение следует», — написал он в соцсети X, опубликовав видео запуска ракет.
Осинтер Dnipro Osint (Гарбуз) на основе открытых источников установил, что, по предварительным данным, попадания были по трем объектам на территории завода. Среди них — цех № 2, производственный корпус цеха № 38, а также цех неустановленного назначения.
Согласно открытым данным, это единственный завод, производящий пусковые установки комплекса «Искандер-М», поэтому он имеет критически важное значение для российского ВПК.
Кроме того, осинтер опубликовал координаты цели:
48,782541° 44,590185°; 48,780519° 44,594353°; 48,779450° 44,590729°.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что повреждены производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе.