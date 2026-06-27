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Ракеты «Фламинго» поразили в Волгограде завод по производству установок «Искандер-М»

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  • 27.06.2026, 8:50
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Ракеты «Фламинго» поразили в Волгограде завод по производству установок «Искандер-М»

Ракеты попали в завод как минимум три раза.

В ночь на 27 июня российский Волгоград подвергся атаке украинских крылатых ракет «Фламинго», которые поразили завод «Титан-Баррикады», выполняющий военные заказы для армии РФ.

Ракеты попали в завод как минимум три раза, сообщил мониторинговый Telegram-канал «Exilenova+».

«Момент прилета ракеты FP-5 «Flamingo» по АТ «ФНВЦ «Титан-Барикады» в Волгограде», — говорится в подписи к одному из видео, на котором видно, как ракета летит, чтобы поразить российское оборонное предприятие.

Отмечается, что завод «Титан-Баррикады» — один из ключевых заводов российского ВПК в Волгограде. Предприятие производит пусковые установки, артиллерийские системы и компоненты для ракетных комплексов, в частности «Искандер-М», «Ярс» и «Тополь-М».

После атаки на территории завода начал подниматься густой дым.

OSINT-аналитик российского издания ASTRA установил, что дым поднимается с территории завода «Титан-Баррикады».

«Кадр снят с улицы Московской, расстояние от места съемки до территории «Титан-Баррикады» составляет около 6,5 км», — отметил осинтер.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил нанесение удара по региону и одному из предприятий.

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