Следующая Конференция по восстановлению Украины состоится в Эстонии
- 27.06.2026, 5:59
Нынешняя прошла в Гданьске.
Следующая Конференция по восстановлению Украины состоится в столице Эстонии Таллинне в 2027 году.
Об этом сообщило эстонское Министерство иностранных дел.
После завершения нынешней Конференции по восстановлению, которая состоялась в польском Гданьске, эстафету организатора переняла Эстония.
Глава эстонского МИД Маргус Тсахкна подчеркнул, что восстановление Украины является крупнейшим экономическим проектом в Европе следующего десятилетия, который охватывает как восстановление инфраструктуры, разрушенной российской агрессией, развитие сильных и демократических институтов, так и более тесную интеграцию страны в Европейский Союз.
«С 2022 года Эстония вносит свой вклад в восстановление Украины через сотни проектов. Десятки наших предприятий и организаций ежедневно способствуют восстановлению Украины и укреплению ее устойчивости. Проведение конференции в Эстонии является знаком нашей приверженности продолжению долгосрочной поддержки Украины и продвижению этого стратегического процесса на международном уровне», – отметил министр.
Цахкна добавил, что целью Эстонии является привлечение к подготовке и организации конференции других стран Балтии и Северной Европы (формат NB8).
«Формат сотрудничества NB8 позволяет объединить знания, опыт и ресурсы нашего региона, чтобы оказать Украине еще более эффективную поддержку и вынести на обсуждение совместные инициативы, которые помогут ускорить как процесс восстановления, так и интеграцию с Европой», – отметил чиновник.