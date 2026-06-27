В Минске задержали мужчину, который ударил женщину, исполнявшую песню про Иисуса
- 27.06.2026, 1:13
Он пояснил, что ему не понравилось, что пенсионерка громко пела.
В Минске задержали подозреваемого в нападении на пенсионерку Валентину Утину, которая в вагоне метро пела песню про Иисуса Христа.
Видео об инциденте на дня появилось в соцсетях. В ролике Валентина Утина рассказала, что на нее набросился неизвестный возле станции «Площадь Ленина»:
«Ну, я запела „Слава Иисусу“. Он схватил, кулаком мне нос разбил», — рассказала женщина.
На видео обратили внимание в МВД. Оперативники нашли очевидцев конфликта. Те подтвердили, что незнакомец толкнул пожилую женщину.
Валентина Утина после нападения. Скриншот: instagram.com/oljmamontova
Подозреваемого нашли и задержали. Он пояснил, что ему не понравилось, что пенсионерка громко пела.
«В настоящий момент оперативники устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего конфликта. По результатам проверки действиям мужчины будет дана правовая оценка», — сообщили в МВД.