В Минске задержали мужчину, который ударил женщину, исполнявшую песню про Иисуса 27.06.2026, 1:13

Он пояснил, что ему не понравилось, что пенсионерка громко пела.

В Минске задержали подозреваемого в нападении на пенсионерку Валентину Утину, которая в вагоне метро пела песню про Иисуса Христа.

Видео об инциденте на дня появилось в соцсетях. В ролике Валентина Утина рассказала, что на нее набросился неизвестный возле станции «Площадь Ленина»:

«Ну, я запела „Слава Иисусу“. Он схватил, кулаком мне нос разбил», — рассказала женщина.

На видео обратили внимание в МВД. Оперативники нашли очевидцев конфликта. Те подтвердили, что незнакомец толкнул пожилую женщину.

Валентина Утина после нападения. Скриншот: instagram.com/oljmamontova

Подозреваемого нашли и задержали. Он пояснил, что ему не понравилось, что пенсионерка громко пела.

«В настоящий момент оперативники устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего конфликта. По результатам проверки действиям мужчины будет дана правовая оценка», — сообщили в МВД.

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