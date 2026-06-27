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Буркина-Фасо разорвала отношения с Францией

  • 27.06.2026, 2:06
Буркина-Фасо разорвала отношения с Францией

В африканской стране в 2022 году произошло два переворота.

Буркина-Фасо разрывает дипломатические отношения с Францией, сообщает Burkina24 со ссылкой на сообщении правительства африканского государства.

Решение приняли в результате «тщательной оценки» двусторонних отношений, поскольку условия для взаимного уважения и национального суверенитета больше не соблюдаются, сказано в заявлении главы правительства Пингдвенде Жильбера Уэдраого. Он выразил осуждение «неустанной активности» Франции, направленной против национальных интересов Буркина-Фасо и ее «неоколониальных амбиций».

В Буркина-Фасо в 2022 году произошло два переворота. Лидер страны Ибрагим Траоре носит титул «президент переходного периода». В январе 2022 года он помог прийти к власти военным Патриотического движения за защиту и восстановление, свергшим избранного президента Рока Каборе, а в сентябре Траоре принял участие во втором перевороте, по итогам которого стал управлять страной.

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