Буркина-Фасо разорвала отношения с Францией
- 27.06.2026, 2:06
В африканской стране в 2022 году произошло два переворота.
Буркина-Фасо разрывает дипломатические отношения с Францией, сообщает Burkina24 со ссылкой на сообщении правительства африканского государства.
Решение приняли в результате «тщательной оценки» двусторонних отношений, поскольку условия для взаимного уважения и национального суверенитета больше не соблюдаются, сказано в заявлении главы правительства Пингдвенде Жильбера Уэдраого. Он выразил осуждение «неустанной активности» Франции, направленной против национальных интересов Буркина-Фасо и ее «неоколониальных амбиций».
В Буркина-Фасо в 2022 году произошло два переворота. Лидер страны Ибрагим Траоре носит титул «президент переходного периода». В январе 2022 года он помог прийти к власти военным Патриотического движения за защиту и восстановление, свергшим избранного президента Рока Каборе, а в сентябре Траоре принял участие во втором перевороте, по итогам которого стал управлять страной.