Трамп назвал коммунизм главной угрозой для США за 250 лет 27.06.2026, 3:00

Фото: Getty Images

Президент США посоветовал американцам не верить обещаниям крайне левых политиков.

Президент США Дональд Трамп выступил с критикой коммунизма. Он посоветовал американцам не верить обещаниям крайне левых политиков, которых назвал коммунистами. По его мнению, коммунизм — самая большая угроза для США за всю 250-летнюю историю страны. Свое заявление он опубликовал в соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что идеалы коммунизма выглядят привлекательно. Он отметил, что мог бы стать величайшим коммунистом в истории. Для этого достаточно освободить людей от платы за жилье, раздавать бесплатные дома и продовольствие. Однако, по его мнению, такая система нежизнеспособна. «Коммунистам легко увлекать за собой народные массы, делая обещания, которые невозможно выполнить», — считает Трамп.

Он раскритиковал оппонентов из Демократической партии. По его мнению, они не борются со сторонниками коммунизма в своих рядах. Президент считает, что через два-три года при коммунизме все в стране рушится. Люди начинают жить в нищете, у них нет еды, жилья и армии. Он также утверждает, что сторонники коммунизма убивают противников и называют это важным элементом своей идеологии. Трамп также выразил мнение, что сейчас коммунизм представляет самую серьезную угрозу для США и христианской религии за всю 250-летнюю историю страны.

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