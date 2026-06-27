Чем дальше, тем чудесатее Сергей Ковальчук, «Салідарнасць»

27.06.2026, 9:31

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Как Лукашенко от ультиматума бегал.

Чем дальше, тем чудесатее разворачивается история с пролетами российских дронов через нашу территорию. Почти каждое новое заявление сторон все больше запутывает и без того не очень ясную картину реальности.

Еще пару дней назад ситуация с ретрансляторами на границе РБ – Украина, которые используются для наведения российских дронов, была более-менее ясной. Украина уже достаточно давно говорила о том, что они есть, а характер использования воздушного пространства Беларуси подтверждал эти слова украинской стороны — дроны летали через Беларусь для бомбардировки украинских городов.

Ставки резко повысились неделю назад, когда Зеленский открыто поставил ультиматум Минску: или убираете аппаратуру, или мы сами ее уберем.

Первая реакция белпропаганды пошла по двум линиям: а) нас не втянуть в войну ни тушкой, ни чучелком! б) о каких ретрансляторах речь? Иди проспись, наркоман!

Причем первый нарратив звучит рефреном уже больше четырех лет, и в нем ничего особо нового нет. А вот второй появился после того, как желание избегать слова на букву «Р» стало уж совсем комичным.

В итоге госы решили сделать вид, что никаких ретрансляторов не было, и «Володе померещилось». Для этого активно раскручивалась стандартная байка роспропаганды про «наркомана Зеленского».

Параллельно с этим Лукашенко засобирался в длительную командировку, или, как пошутили в соцсетях, на «специальную туристическую операцию». Ситуация накалилась до предела, а многие аналитики уже начали рассуждать на тему: «бахнут или нет». И если да, то куда и насколько сильно.

Однако на фоне максимальной напряженности отношений между двумя странами мониторинговые каналы, как украинские, так и белорусские, отметили паузу в пролетах дронов над Беларусью. В это же время Владимир Зеленский сделал заявление о том, что ретрансляторы перестали работать, и тем самым объявил себя победителем в игре мускулами против официального Минска.

Собственно, это его заявление совпало с пиком потуг белпропагандистов обвинить украинского президента в неадекватности и галлюцинациях.

В свою очередь белдипломатия, которая переняла пацанский стиль ведения международных отношений у российских коллег, выдала настолько хамский и мерзкий текст авторства Андрея Дапкюнаса, постоянного представителя Беларуси при ООН, что его сначала опубликовали, а потом удалили (!) госмедиа. Нечастая история для пропаганды.

И тут происходит то, что спутывает карты всем: и лукашистам, которые говорят, что нет ни дронов, ни ретрансляторов и мы вообще за мир во всем мире, и украинскому президенту, который утверждает, что ретрансляторы отключены. Российские дроны снова летят через территорию Беларуси, причем настолько активно и демонстративно, что их летней ночью отлично слышат жители Гомеля.

Министр иностранных дел Игорь Сибига при этом заявил, что Украина не рассматривает возможным втягивание Беларуси в войну и будет зеркально отвечать на все, что делает Минск.

В итоге мы имеем три реальности.

Первая – в которой лукашисты победили в информационной схватке с украинцами. Уличили соседей в неадекватности и подчеркнули мудрость несменяемого.

Вторая – в которой украинцы добились отключения ретрансляторов и вышли из сложной ситуации необходимости отвечать за слова поставленного ультиматума и таки убрать аппаратуру самостоятельно.

И третья – в которой российские дроны снова летают над нашими городами, чтобы бомбить города украинские.

К сожалению, при всех военно-дипломатических хитросплетениях сюжета третья реальность остается самой реальной. Удары продолжаются, наше небо используется для них, а в Украине гибнут люди.

Сергей Ковальчук, «Салідарнасць»

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