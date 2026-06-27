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Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с саудитами и получила путевку в плей-офф на своем первом турнире

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  • 27.06.2026, 8:59
Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с саудитами и получила путевку в плей-офф на своем первом турнире
Фото: pressball.by

Новая сенсация ЧМ-2026.

Сборная Кабо-Верде оформила ничью с Саудовской Аравией в итоговом матче группового этапа в группе H. Это позволило островитянам пробиться в плей-офф ЧМ-2026, пишет «Прессбол».

Кабо-Верде ранее называлась Острова Зеленого Мыса, и ее население составляет 583 тысячи человек.

Кабо-Верде — Саудовская Аравия — 0:0

Ранее сборная островного государства сыграла вничью с испанцами (0:0) и уругвайцами (2:2). Это обеспечило команде второе место в группе.

В 1/16 финала Кабо-Верде сыграет с действующими чемпионами мира — аргентинцами.

Итоговое положение в группе H. 1.Испания — 7 очков. 2.Кабо-Верде — 3. 3.Уругвай — 2. 4.Саудовская Аравия — 2.

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