Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с саудитами и получила путевку в плей-офф на своем первом турнире

Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с саудитами и получила путевку в плей-офф на своем первом турнире4
- 27.06.2026, 8:59
Новая сенсация ЧМ-2026.
Сборная Кабо-Верде оформила ничью с Саудовской Аравией в итоговом матче группового этапа в группе H. Это позволило островитянам пробиться в плей-офф ЧМ-2026, пишет «Прессбол».
Кабо-Верде ранее называлась Острова Зеленого Мыса, и ее население составляет 583 тысячи человек.
Кабо-Верде — Саудовская Аравия — 0:0
Ранее сборная островного государства сыграла вничью с испанцами (0:0) и уругвайцами (2:2). Это обеспечило команде второе место в группе.
В 1/16 финала Кабо-Верде сыграет с действующими чемпионами мира — аргентинцами.
Итоговое положение в группе H. 1.Испания — 7 очков. 2.Кабо-Верде — 3. 3.Уругвай — 2. 4.Саудовская Аравия — 2.