АЗС в Ингушетии начали останавливать работу и вводить талоны на топливо 1 27.06.2026, 8:31

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Топливный кризис добрался до еще одного региона РФ.

Топливный кризис, охвативший большинство регионов России, дошел до Ингушетии. Как сообщает «Фортанга» со ссылкой на очевидцев, в республике без объяснения причин начали закрываться автозаправки «Роснефти» и других компаний. Так, на дороге из Назрани в Кантышево не работают как минимум три из пяти АЗС. Заправка «Роснефти» огорожена цветной лентой. А сеть «Нарус» продает топливо только по талонам. До этого в Ингушетии произошел резкий скачок цен на все виды бензина. В среднем литр АИ-92, АИ-95 и АИ-100 подорожал на 10 рублей. При этом местные жители жаловались, что цены продолжают расти.

До сих пор Ингушетия оставалась в числе пяти российских регионов — наряду с Чечней, Калмыкией, Чукоткой и Ненецким автономным округом, — которые не сообщали о проблемах с топливом. Теперь количество субъектов, столкнувшихся с перебоями, достигло 84 с учетом оккупированных территорий Украины. В большинстве из них запрещена продажа топлива в канистры, действуют лимиты на заправку — от 20 до 40 литров бензина и до 80 литров дизеля на автомобиль.

Официальные ограничения на продажу топлива введены в 38 регионах. Нехватка бензина и дизеля уже привела к нарушению работы общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и заправкой сельхозтехники. При этом в правительстве продолжают отрицать кризис, утверждая, что «топлива достаточно», а перебои объясняют ажиотажным спросом.

Одновременно власти пытаются заглушить обсуждение происходящего в соцсетях. Так, госмессенджер Max начал блокировать чаты, посвященные поиску бензина, ценам и очередям на заправках.

Топливный кризис охватил Россию после того, как Вооруженные силы Украины активизировали атаки по нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам ТЭК. В мае были поражены 16 предприятий, а в июне еще несколько. В результате производство бензина упало на 25% по сравнению с июнем прошлого года — до 85 тыс. тонн в сутки, подсчитывало Reuters. При этом потребление в летние месяцы достигает 110 тыс. тонн в сутки.

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