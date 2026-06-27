Крупный белорусский банк вводит лимиты на валютные переводы
- 27.06.2026, 9:11
Уже с 1 июля.
С 1 июля 2026 года «Сбер Банк» установит лимит на банковские переводы в иностранной валюте, которые совершаются через систему «СберБанк Онлайн» на счета физических и юридических лиц в банках за пределами Беларуси. Об этом сообщается на сайте банка.
Лимит составит 1900 базовых величин в срок 30 календарных дней. Это 85 500 рублей в месяц.
В банке уточнили, что при каждом переводе будет проверяться общая сумма операций за предыдущие 30 дней, включая день совершения нового перевода.
Ограничение касается переводов в иностранной валюте на счета, открытые в зарубежных банках.