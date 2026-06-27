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«Иванов Путина бы придушил»

  • Виктор Шендерович
  • 27.06.2026, 9:23
  • 2,008
«Иванов Путина бы придушил»
Виктор Шендерович
Фото: Delfi

Внезапно умерший экс-министр обороны РФ лидировал в рейтинге преемников.

Сергей Иванов, внезапно покинувший нас сегодня, мог и в каком-то смысле должен был стать президентом России в 2012 году – он лидировал в рейтинге «преемников», но Путин предусмотрительно выбрал слабенького профессорского сынка, «либерала» Медведева.

«Либерал», став президентом, так и не смог взять под контроль силовые структуры, побалаболил немного, ссучился, слился и спился, позволив Путину сделать рокировочку и вернуться в Кремль.

А альтернативный назначенец, лубянский товарищ по работе, холодной голове и горячему сердцу – чекист С.Иванов вот этими самыми чистыми руками Путина бы, разумеется, придушил.

Не скажу, что нам сильно лучше жилось бы после этого – это была бы просто иная разновидность чекистского ада… А так хоть погаллюцинировали пару лет: свобода лучше чем несвобода, ага.

Земля стекловатой. Жалко, что еще не всем им.

Виктор Шендерович, «Телеграм»

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