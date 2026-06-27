Президент Финляндии разрешил размещать ядерное оружие на территории своей страны 4 27.06.2026, 8:56

Александр Стубб

Фото: Getty Images

Закон вступит в силу уже 1 июля.

Президент Финляндии Александр Стубб подписал поправки к закону о ядерной энергетике, которые разрешат ввоз и транзит ядерного оружия через территорию страны.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сайт финского парламента.

Согласно публикации, закон вступит в силу уже 1 июля и отменит нынешние запреты на такие операции.

Таким образом, вблизи границ России потенциально может появится ядерное оружия союзников по по НАТО.

Что предшествовало

Напомним, 17 июля парламент Финляндии принял законопроект, который разрешает ввозить, перевозить, поставлять и хранить ядерное оружие на территории своей страны, если это нужно в рамках национальной обороны.

Решение было принято в рамках адаптации к стандартам НАТО после вступления Финляндии в Альянс в 2023 году, а также на фоне войны РФ против Украины.

В правительстве страны сказали, что эти изменения направлены на усиление сдерживания на фоне непредсказуемой обстановки в сфере безопасности.

«Этим предложением мы укрепляем оборону Финляндии и обеспечиваем полное использование ядерных средств сдерживания НАТО для защиты Финляндии», - заявил министр обороны Антти Хакканен.

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