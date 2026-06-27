Симоньян оскорбила 700 тысяч армян 10 27.06.2026, 9:59

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Маргарита Симоньян

Пропагандистка предложила пожизненно запретить им въезд в Россию.

Одна из главных пропагандисток Кремля главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян продолжает разжигать ненависть против армянского народа.

Она оскорбительно высказалась об армянах, которые поддерживают власти своей страны. Инцидент случился в эфире государственного российского телеканала, передает Dialog.UA.

Симоньян назвала «неблагодарными (плохими людьми - ред.)» свыше 700 тыс. граждан Армении, которые на минувших парламентских выборах голосовали за проевропейскую партию Никола Пашиняна.

Она потребовала запретить этим людям въезжать на территорию России и почему-то Грузии. «Я предлагаю вычислять по соцсетям, это очень легко делать сейчас. Вон пограничники это делают на границе легко и непринужденно, и у нас, и в Грузии… Вычислять по соцсетям тех армян, которые поддерживают Пашиняна. И все. Въезд в Российскую Федерацию запрещен. Навсегда. Потому что если вы поддерживаете Пашиняна, значит, вы поддерживаете русофобию. Если вы поддерживаете русофобию, значит, вы ненавидите Россию», - заявила кремлевская пропагандистка.

Она также добавила, что армяне «объелись пряников», а теперь им нужен «кнут».

Речь идет о полноценном разжигании ненависти против соседнего народа по тому же сценарию, который РФ применяла в отношении Украины перед вторжением.

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