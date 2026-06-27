Украина впервые показала сверхбольшой подводный дрон 1 27.06.2026, 10:46

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Sea Trident ST-1000 способен преодолевать расстояние до 3700 км и нести тонну боевой нагрузки.

Украинская компания Global Mark представила свой первый сверхбольшой беспилотный подводный аппарат Sea Trident ST-1000. Новинку продемонстрировали на международной оборонной выставке Eurosatory 2026 в Париже, пишет Naval News.

Ранее Global Mark была известна прежде всего своими беспилотниками и системами радиоэлектронной борьбы, однако теперь компания представила собственную разработку для подводных операций.

Sea Trident ST-1000 представляет собой автономный подводный беспилотник, рассчитанный на выполнение миссий на большие расстояния. По информации разработчика, аппарат способен доставлять до 1000 кг полезной нагрузки к стратегическим целям.

Система предназначена для асимметричных морских операций, где ключевую роль играют скрытность и автономность. Беспилотник может двигаться под водой на небольшой глубине, что затрудняет его обнаружение, а также транспортируется в стандартном контейнере ISO, что позволяет быстро перевозить его автомобильным транспортом.

Разработчики отмечают, что Sea Trident ST-1000 является многоцелевой платформой. Он может использоваться для:

ударных операций в формате дрона-камикадзе;

доставки грузов и боеприпасов;

перехвата и уничтожения других беспилотных аппаратов;

запуска FPV-дронов.

Что известно о характеристиках

Новый украинский подводный беспилотник имеет длину 10 метров, ширину 2 метра и весит около 10 тонн.

Заявленная дальность хода составляет 2000 морских миль (примерно 3700 км), крейсерская скорость – 11 км/ч, а максимальная – около 18,5 км/ч. Рабочая глубина погружения достигает 60 метров.

Одной из главных особенностей Sea Trident ST-1000 является возможность нести боевую часть или другую полезную нагрузку массой до 1000 кг, что делает его одной из самых мощных украинских беспилотных морских платформ, представленных публично.

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