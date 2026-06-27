Беларусь накрыла сильная жара 27.06.2026, 10:38

Как пережить такую погоду с минимальными последствиями.

Синоптики объявили на выходные наивысший красный уровень опасности из-за жары. В воскресенье, 28 июня, на западе страны ожидают до +38°С. Хотя теплая погода летом многих радует, жара и повышение температуры больше 30 °C становятся серьезным испытанием для человеческого организма. Посмотрели, какие советы дают врачи, чтобы пережить такую погоду с минимальным ущербом, пишет «Зеркало».

Кто больше всего страдает от высокой температуры

В первую очередь жары должны опасаться люди, страдающие хроническими заболеваниями — сердечно-сосудистой системы, почек, органов дыхания, отмечается на сайте 14-й центральной поликлиники Минска. А также дети (из-за недоразвития механизмов терморегуляции они больше подвержены тепловому удару) и пожилые люди (у них есть риск развития гипертонического криза и даже внезапной смерти).

Важно помнить: если у вас есть проблемы со здоровьем, то жара может их усугубить. А потому нужно иметь при себе все необходимые лекарственные препараты и возможность связаться с родными или позвонить в скорую.

Здоровым людям тоже не помешает быть начеку, особенно если есть факторы риска. Это лишний вес, курение и алкоголь (обе привычки негативно влияют на состав крови, препятствуют ее насыщению кислородом, провоцируют тромбообразование).

Как защититься в жару

Чтобы уберечься от негативного вредного влияния на организм ультрафиолета солнечных лучей, нужно в солнцепек носить головные уборы (шляпы, шляпки, панамки, кепки). Но это не все: «Зеркало» уже рассказывало о важности солнцезащитных очков (они защитят от ультрафиолета ваши глаза) и SPF-средств (нужны, так как шляпа не может закрыть от ультрафиолета открытые части тела).

Надевайте удобную светлую одежду

В жару рекомендуется носить светлую, свободную и удобную одежду из натуральных тканей (например, лен и хлопок), которые не затрудняют испарение влаги.

Пейте больше жидкости

В жаркие дни просто необходимо немного увеличить количество употребления жидкости. Так, в течение дня взрослому абсолютно здоровому человеку нужно выпивать около 2−2,5 литров жидкости. Но количество необходимой воды для каждого отдельного человека индивидуально (при различных заболеваниях норма воды может существенно снизиться).

Воду важно пить в течение дня небольшими порциями. Подойдут также фруктовые и ягодные морсы, компоты и зеленый чай — он тонизирует организм, утоляет жажду и регулирует теплообмен.

Если идете на улицу, воду обязательно иметь с собой. В случае необходимости можно будет умыть лицо, вымыть руки. Несколько снизить температуру тела можно, если мокрой тканью протереть кожу в локтевых сгибах, подколенных ямках и на боковой поверхности шеи — там проходят крупные кровеносные сосуды, и их охлаждение принесет вам облегчение.

Следите за питанием

Следует внести коррективы в меню. Избегайте тяжелых продуктов: мяса, кондитерских изделий, грибов. Больше употребляйте водосодержащих овощей и фруктов: помидоров, огурцов, арбузов. Горячим блюдам нужно предпочитать холодные: свекольник, окрошку. Важно питаться небольшими порциями, не переедать.

Ограничьте пребывание на улице в час-пик жары

Избегайте «жарких часов». Нежелательно быть на улице с 12 до 16 часов, когда солнце наиболее агрессивно. Стоит пересмотреть свой распорядок дня и перенести какие-то дела на раннее утро или вечер. Если все же пришлось выйти в самое пекло, по возможности держитесь в тени.

Не следует перетруждаться: это касается садово-огородных работ, длительных прогулок, а также интенсивных физических упражнений. В жару их лучше исключить.

Откажитесь от алкоголя

Алкоголь в жару губителен для организма, так как он повышает кровяное давление, создавая дополнительную нагрузку для сосудов и сердца, и нарушает терморегуляцию. Он действует как мочегонное и способствует обезвоживанию, а на потоотделение воды уже не хватает. В таком случае шансы получить тепловой удар резко возрастают.

Основная опасность заключается в том, что в состоянии опьянения сложнее отличить симптомы перегрева (головную боль, сухость во рту, тошноту) от алкогольного опьянения.

Температура в помещении

Если в помещении, где вы живете, учитесь или работаете, температура воздуха превышает 28 °C, желательно пользоваться вентиляторами или кондиционерами. Но в этих случаях необходимо помнить: разница температуры воздуха в помещении и на улице не должна превышать 10 °C.

В помещении не сидите прямо под вентилятором или кондиционером, отодвиньте его от себя подальше и направьте его не на себя, а в сторону. Кондиционер должен висеть не над головой, а на противоположной стене, как минимум, в трех метрах от вас. Чаще проводите влажную уборку помещений, которая повысит на время процент влажности воздуха.

Если же вдруг все принимаемые меры не помогли, и у вас появилась слабость, головокружение, тошнота, сердцебиение, усиленная потливость, спутанность сознания, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com