Новая демонстрация силы: Зеленский подчинил Лукашенко Андрей Попов, УНИАН

27.06.2026, 10:55

Владимир Зеленский

Кремль слаб, и это бросается в глаза всем в мире.

Ретрансляторы на белорусской границе отключены. Ультиматум Зеленского в адрес Минска сработал. Но эта история с ультиматумом является не причиной, а результатом изменений, которые начались еще в прошлом году, когда Украина приблизилась к паритету в дроновых ударах с РФ, а все российские обещания скорой победы провалились.

Весь прошлый год Кремль давил на полностью тогда зависимый от него режим Лукашенко, чтобы именно под «чужим флагом» (под белорусским, разумеется) расширить эскалацию – то ли возобновить северный фронт в Украине, то ли наброситься на балтийские страны вместе с поляками.

И вся инфраструктура для этой атаки (мосты и дороги в приграничной зоне, новые военные базы и т. д.) строилась в Беларуси ускоренными темпами. Те же ретрансляторы были элементом этой масштабной подготовки для повышения ставок. Весьма вероятно, что именно эта обновленная инфраструктура помогала перехватывать и перенаправлять в ЕС украинские дроны, летевшие к северным нефтяным терминалам в РФ.

Так что же изменилось, что Лукашенко не только пошел на требования Зеленского, но и прямо заявил, что ведет отдельные переговоры с Киевом «через голову» Путина? И не просто заявил, а похвастался переговорами с «представителями Зеленского» прямо в «фейс» российским посланникам. Невиданное наглость «пюрера» по отношению к своему московскому сюзерену.

Факторов, способствовавших изменению восприятия Минском новых реалий, несколько. Во-первых – уже упомянутая неспособность Кремля не только одержать победу над Украиной, но и защитить саму Москву от ударов.

Кремль слаб, и это бросается в глаза всем в мире. Уже то, что он так и не решился перейти весной от слов к новой агрессии, хотя вся инфраструктура уже была готова, свидетельствует о возможностях РФ.

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Путин и Лукашенко уже приступили к действиям, но последний шаг в пропасть новой войны тогда так и не сделали. Потому что были уже слишком слабы.

А для «Луки» эта слабость Путина имеет и более практическое измерение – режим в Минске полностью живет на российские деньги. А России уже не хватает денег на самообеспечение (долг только растет), не то что на подкуп «банановых республик».

Во-вторых – Украина уже не та, что в 2022 году. Поскольку экономика Беларуси зависит от стратегических предприятий, которые можно пересчитать по пальцам одной руки (прежде всего это НПЗ и удобрения), но существенной ПВО для их прикрытия нет, то страна максимально беззащитна перед украинскими дронами. Если «щит» над Москвой пробивают, то что уж говорить о Минске. Ссориться с тем, кто реально может тебя убить, – для Лукашенко страшно.

В-третьих – новые геополитические реалии, которые дают больше возможностей для «флюгера» Лукашенко вернуться к игре в «многовекторность». Здесь есть две ключевые составляющие – Китай и США. После переговоров Путина с Си российские провокации против ЕС «как отрезало», к тому же Лукашенко вдруг стал крайне миролюбивым после визита к нему 6 июня 2026 года заместителя председателя КНР Хань Чжэна.

То есть Китай не дал «добро» на эскалацию против своего ключевого покупателя – ЕС. А экспорт в ЕС, в частности, идет и через Беларусь.

Китай не хочет окончания войны, потому что ему выгодна текущая ситуация с дешевым сырьем из РФ, но и эскалация ему не нужна, потому что это прямые убытки.

С США все одновременно и сложнее, и проще. Проще в том смысле, что у Трампа единый подход ко всем диктаторам – он пытается их подкупить. Поэтому еще генерал Келлог впервые посетил Лукашенко 21 июня 2025 года – год назад. В обмен на освобождение нескольких политических заключенных Минск получил ряд исключений из санкций, в том числе и на те же удобрения.

Кроме того, Лукашенко присоединился к «Совету мира» Трампа, который, согласно «мирным предложениям», станет одним из распорядителей восстановления Украины. То есть из пособника агрессии Лукашенко вдруг превращается в одного из тех, кто планирует заработать на окончании войны. Деньги – это стимул для «минского флюгера». А главное – альтернативное финансирование несколько развязывает ему руки в отношениях с РФ.

Сложность заключается в том, что Трампу еще ни одного диктатора таким образом «перекупить» не удалось. Нет, «подарки» они охотно принимают, но лояльности не демонстрируют. Тот же Лукашенко продолжал работать на Кремль, а не на Белый дом. Собственно, разочарование в этом подходе мы сейчас видим на примере фактической денонсации результатов встречи в Анкоридже, ведь Путина тоже – какая «неожиданность» – не удалось подкупить у китайцев.

Уже не только более умеренный Рубио и его помощники демонстрируют, что «дух Анкориджа» улетучился, но даже сам Трамп начинает намеками поддерживать Киев. Это еще переиграется, конечно (ведь это же Трамп), но пока все так.

Украинские удары по Москве окончательно убедили Трампа, Си и того же Лукашенко, что Путин – «лжецарь» и неудачник.

Да, сами по себе удары по Москве и по НПЗ не изменили ситуацию на фронте. Но они, как «вишенка на торте», подвели итог и зафиксировали новые геополитические реалии, в которых Кремль – «бумажный тигр», а Путин не способен защитить даже свою столицу.

Примечательно, что все эти изменения тоже своевременно «разглядели» в Киеве и сделали Лукашенко предложение, от которого невозможно отказаться – отключить часть российской инфраструктуры РЭБ или потерять свои ключевые предприятия. Надавили именно туда, где Лукашенко точно почувствует.

В ответ «Лука» не только выполнил ультиматум Зеленского, но и предложил открыть пограничные пункты пропуска, чтобы украинцы снова «ходили в белорусские леса за ягодами». А еще весной угрожал Киеву ядерным ударом…

Главное, однако, что это перелом тренда, но пока не его кульминация. Украина и в дальнейшем должна расширять свою системную работу по российским «слабым местам», чтобы все это видели. А значит, и у Лукашенко будет больше предложений, от которых трудно отказаться.

Но не стоит думать, что Кремль простит и Минску, и всем вокруг свое унижение. Коллективный Путин мыслит только об эскалации как о решении всех проблем – он всегда так поступал, и это всегда срабатывало.

И если сейчас Беларусь временно выбыла из текущих планов по повышению ставок, то Кремль просто переключится на другие направления.

Собственно, определенной реакцией РФ стал инцидент с ударом якобы украинского FPV-дрона по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области. Сам Лукашенко заявлял, что «дрон украинский», но ставил под сомнение, откуда он прилетел. Ведь для FPV-дрона было слишком далеко лететь туда с украинской границы.

Но даже если бы дрон и долетел из Украины, то попал бы в военные грузовики, которые там постоянно курсируют, а не в гражданский автобус – ведь этот дрон с прямым управлением, и оператор точно видит, куда бьет. Российская логистика это подтвердит. Поэтому весьма вероятно, что это была именно российская провокация, как намек Минску на его внезапную «многовекторность». «Украинские дроны», летевшие с территории РФ и Беларуси, напомним, всю весну терроризировали прибалтийские страны – почерк тот же.

Другим направлением для российских провокаций может стать Кавказ. Грузин, которые на фоне слабости РФ постепенно переориентируются на США и Турцию, можно «приструнить», включив в состав РФ сепаратистские регионы. А Армению – запугать ограничениями на газ и восстанием оппозиции. По крайней мере, на это надеется Кремль. К тому же начались какие-то движения в направлении Приднестровья, Молдовы и Румынии. Это все возможности для Кремля продемонстрировать свою силу и заодно наказать «выскочек».

Да и чтобы сорвать соглашение по Ормузу, Кремлю достаточно подкинуть ХАМАС и Хезболле еще немного оружия, как они уже делали раньше, чтобы те что-нибудь выстрелили в сторону Израиля, спровоцировав ответ. Нетаньяху, который строит свою предвыборную кампанию вокруг постоянной войны и образа «осажденной крепости», Путину за это только поблагодарит. Ведь мир без победы – это политический крах Биби.

Точно так же Кремль не откажется и от провокаций против Европы. Просто теперь они будут усиливаться не с территории Беларуси. Как, например, недавний обстрел гражданского британского судна у берегов Великобритании российским кораблем «Адмирал Григорович». Это провокация, это резонанс. Но без Лукашенко.

…Лукашенко одним из первых почувствовал смену трендов и еще в прошлом году начал «подкладывать солому» на случай ослабления Кремля. И сейчас он вновь получает возможности для «многовекторности», хотя и довольно ограниченной.

Но это дает больше возможностей и для Украины, которая, благодаря все тем же дронам, получает возможность потеснить Кремль на северной границе даже без боя – просто «проекцией силы».

Вскоре увидим, сможет ли Путин найти контраргументы, чтобы вернуть своего усатого миньона на поводок. Такие оскорбления Кремль не забывает и не прощает, выжидая более удобного случая для реванша. И это касается не только Беларуси. Но пока что фиксируем еще один провал «бумажного медведя» Путина.

Именно поэтому новый тренд «сильной Украины» требует «закрепления» системными действиями против РФ – чтобы наше ракетно-дроновое воздействие на российские тылы стало новой константой, которая постепенно будет все больше влиять и на фронт, как сейчас уже влияет на геополитику. Кремль не даст геополитического ответа, если ему не дадут время на восстановление.

Андрей Попов, УНИАН

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