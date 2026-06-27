ВСУ заблокировали логистику россиян на Тендровской косе 27.06.2026, 11:30

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Потоплен катер оккупантов.

Силы обороны Украины в районе оккупированной Тендровской косы возле северо-западного побережья Черного моря уничтожили катер российских оккупантов.

Об этом в Facebook рассказала пресс-служба Военно-морских сил Украины.

По данным ВМС ВСУ, российские оккупанты на катере пытались доставить груз на Тендровскую косу, которую они захватили в 2022 году. Судя по видео, которое в Сеть выложили украинские ВМС, это был быстроходный катер.

Тем не менее, украинские защитники его своевременно обнаружили и уничтожили, сорвав тем самым материально-техническое снабжение врага в одном из районов временно оккупированной Херсонской области.

Тендровская коса находится возле северо-западного побережья Черного моря. Это длинный остров, который отделен заливом от материка. Его длина составляет 65 км, ширина – до 1,8 км, а общая площадь – 38 квадратных километров.

На данный момент ВСУ уничтожители уже несколько катеров, которые пытались доставить грузы российским оккупантам на Тендровскую косу.

Кроме того, разведчики ГУР Минобороны Украины совершили несколько рейдов на этот остров. Например, в ночь на 28 июля 2025 года спецназовцы Главного управления разведки на катерах высадились на Тендровской косе и провели успешную операцию.

Они уничтожили нескольких российских оккупантов, а также комплекс радиоэлектронной борьбы «Зонт» и радиолокационную станцию «Роса».

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