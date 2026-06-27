Белорусские знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос о пончике

Белорусские знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос о пончике1
- 27.06.2026, 11:39
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А вы сможете?
Команда Андрея Завьялова уступила телезрителям со счетом 3:6 в игре белорусского телеклуба «Что? Где? Когда?», которую показали на канале ОНТ. Свой вклад в победу над знатоками внесла и москвичка Марина Михайлова, пишет «Комсомольская правда».
После того, как знатокам на подносе вынесли пончики, ведущий озвучил вопрос:
«Американская поэтесса Уилсон Мекленбург в стихотворении 1915 года, говоря о двух противоположных понятиях, упомянула пончик. У нас за кулисами находится то, что гораздо чаще упоминают, когда противопоставляют те же два понятия. Что у нас за кулисами?»
Знатоки, после минуты обсуждения, выбрали такую версию: «Спасательный круг и шлюпка».
Ведущий, озвучивая правильный ответ, попросил вынести из-за кулис стакан с водой, который, как известно, либо наполовину полон, либо наполовину пуст. «У нас стакан наполовину полон - я оптимист», - сказал ведущий.