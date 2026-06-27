закрыть
27 июня 2026, суббота, 12:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос о пончике

1
  • 27.06.2026, 11:39
  • 1,888
Белорусские знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос о пончике

А вы сможете?

Команда Андрея Завьялова уступила телезрителям со счетом 3:6 в игре белорусского телеклуба «Что? Где? Когда?», которую показали на канале ОНТ. Свой вклад в победу над знатоками внесла и москвичка Марина Михайлова, пишет «Комсомольская правда».

После того, как знатокам на подносе вынесли пончики, ведущий озвучил вопрос:

«Американская поэтесса Уилсон Мекленбург в стихотворении 1915 года, говоря о двух противоположных понятиях, упомянула пончик. У нас за кулисами находится то, что гораздо чаще упоминают, когда противопоставляют те же два понятия. Что у нас за кулисами?»

Знатоки, после минуты обсуждения, выбрали такую версию: «Спасательный круг и шлюпка».

Ведущий, озвучивая правильный ответ, попросил вынести из-за кулис стакан с водой, который, как известно, либо наполовину полон, либо наполовину пуст. «У нас стакан наполовину полон - я оптимист», - сказал ведущий.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра