Только на одном пляже в Беларуси ограничили купание в жару 27.06.2026, 12:14

Иллюстративное фото

Водоем связан с «детищем» Лукашенко под Шкловом.

Жаркая погода, которая воцарилась в Беларуси в последние дни, – отличный повод пойти на пляж. Конечно, делать это нужно в безопасные утренние и послеобеденные часы.

К тому же лучше выбирать официальные пляжи. Именно они наиболее безопасны, поскольку оборудованы специально для отдыха. К тому же здесь дежурят спасатели.

Также лучше заранее удостовериться, на каких объектах разрешено купание. Например, в пятницу, 26 июня, стало известно, что на одном из пляжей Беларуси оно запрещено.

Об ограничении рассказали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ), пишет «Точка».

Эта локация находится в Могилевской области.

Санитарно-эпидемиологическая служба за минувшую неделю исследовала 915 проб поверхностных водных объектов, которые используются для отдыха и купания.

«По результатам лабораторных исследований три пробы не соответствовали гигиеническому нормативу по микробиологическому показателю безопасности – кишечная палочка (E. coli)», – отметили эпидемиологи.

Поэтому было введено ограничение на купание детей на городском пляже, который расположен на правобережье реки Днепр вблизи ледовой арены Шклова.

Все остальные официальные рекреационные зоны такого профиля совершенно безопасны.

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