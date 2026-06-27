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Украина второй раз за месяц поразила станцию, обеспечивающую топливом Москву

  • 27.06.2026, 12:52
Украина второй раз за месяц поразила станцию, обеспечивающую топливом Москву
Коллаж: 24 канал

В СБУ раскрыли подробности.

Дроны Службы безопасности Украины во второй раз за месяц поразили нефтеперекачивающую станцию «Второво» во Владимирской области РФ. Она обеспечивает горючим Москву.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Выполняя поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским задачи в рамках 40-дневной операции влияния на РФ, воины «Альфы» СБУ нанесли успешные удары по линейно-производственно-диспетчерской станции «Второво» во Владимирской области», - говорится в сообщении.

Эта станция входит в структуру АО «Транснефть-Верхняя Волга» и является ключевым логистическим узлом для перекачки светлых нефтепродуктов в экспортные порты и внутренние потребители.

Через нее осуществляется транспортировка дизельного топлива в московский кольцевой нефтепродуктопровод, а оттуда - на крупные нефтебазы вокруг Москвы.

Также станция обеспечивает поставки нефтепродуктов на экспорт через порты Балтийского моря.

По предварительной информации, беспилотники СБУ попали в технические здания объекта, после чего произошла детонация.

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