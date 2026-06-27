Украина второй раз за месяц поразила станцию, обеспечивающую топливом Москву
- 27.06.2026, 12:52
В СБУ раскрыли подробности.
Дроны Службы безопасности Украины во второй раз за месяц поразили нефтеперекачивающую станцию «Второво» во Владимирской области РФ. Она обеспечивает горючим Москву.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Выполняя поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским задачи в рамках 40-дневной операции влияния на РФ, воины «Альфы» СБУ нанесли успешные удары по линейно-производственно-диспетчерской станции «Второво» во Владимирской области», - говорится в сообщении.
Эта станция входит в структуру АО «Транснефть-Верхняя Волга» и является ключевым логистическим узлом для перекачки светлых нефтепродуктов в экспортные порты и внутренние потребители.
Через нее осуществляется транспортировка дизельного топлива в московский кольцевой нефтепродуктопровод, а оттуда - на крупные нефтебазы вокруг Москвы.
Также станция обеспечивает поставки нефтепродуктов на экспорт через порты Балтийского моря.
По предварительной информации, беспилотники СБУ попали в технические здания объекта, после чего произошла детонация.