В Крыму начали действовать в ущерб интересам путинского олигарха Усманова 1 27.06.2026, 13:38

1,750

Алишер Усманов

Фото: TASS

Из-за проблем с электричеством и интернетом.

На фоне перебоев с электроснабжением и доступом в интернет в аннексированном Крыму местным предпринимателям временно разрешили не соблюдать требования системы маркировки «Честный знак» без риска получить штраф.

Об этом сообщил назначенный Москвой «глава» полуострова Сергей Аксенов. По его словам, Минпромторг России уведомил надзорные органы о необходимости учитывать сложившуюся в регионе ситуацию при проведении проверок.

Аналогичное заявление сделал и «губернатор» аннексированного Севастополя Михаил Развожаев. Решение принято на фоне повреждения энергетической инфраструктуры в результате атак ВСУ, введения графиков отключения электроэнергии и режима чрезвычайной ситуации регионального характера.

Система «Честный знак», оператором которой выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), в обязательном порядке охватывает более 20 товарных групп — от молочной продукции и воды до лекарств, обуви и велосипедов. При этом ее разработка и деятельность тесно связаны с миллиардером Алишером Усмановым.

В 2025 году Усманов передал свою долю в ЦРПТ малоизвестному покупателю Василию Нехорошкову, однако, как выяснил расследователь ФБК Сергей Ежов, Нехорошков на протяжении более десяти лет сопровождал Усманова в поездках, а один из знакомых записал его номер телефона как «начальник охраны АБУ» (АБУ — Алишер Бурханович Усманов. — ТМТ), что указывает на сохранение контроля со стороны Усманова. Доходы ЦРПТ, по данным за 2023 год, превысили 24 млрд рублей, а среди акционеров, помимо Усманова, числились племянник Владимира Путина Михаил Шеломов и олигарх Юрий Ковальчук.

Сама система, призванная бороться с контрафактом, по данным «Известий», породила теневой рынок: коды Data Matrix свободно продаются на онлайн-площадках и на московском рынке «Садовод» по цене от 3 до 15 рублей за штуку, тогда как официальная стоимость кода составляет около 50 копеек. За 13,5 тыс. рублей можно приобрести торговую декларацию от аккредитованной лаборатории без проверки качества товара. В ЦРПТ утверждают, что маркировка сократила долю контрафакта в обуви на 71%, в легкой промышленности — на 36%, в парфюмерии — на 43%, однако отраслевые ассоциации продолжают сообщать о высокой доле подделок. На этом фоне Минпромторг ранее анонсировал ужесточение контроля за разрешительной документацией.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com