Стало известно, где Усик проведет свой прощальный бой 27.06.2026, 14:10

Александр Усик

Легенда бокса шокировал мир финалом в США.

Бывший абсолютный чемпион мира по сверхтяжелому весу Александр Усик (25-0, 16 КО) официально отказался от своих титулов WBC, WBA и IBF. 39-летний украинский боксер не планирует вешать перчатки на гвоздь и уже анонсировал свой «последний танец», который должен пройти в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает издание ESPN.

Благородный жест для Джошуа и сохранение линейного статуса

Свое сенсационное решение уволить три из четырех главных поясов Усик озвучил в пятницу, 26 июня, записав видеообращение к болельщикам.

«Сегодня пятница, погода прекрасная, и это хороший день, чтобы сказать, что я хочу освободить все пояса, которые я сейчас держу. Я хочу сделать их доступными, чтобы ребята, которые хотят их и являются следующими в очереди, могли бороться за них. Друзья, я оставляю пояса, но не оставляю спорт».

Как пояснил спортивный директор украинца Сергей Лапин, этот шаг был тщательно взвешен и сделан для спасения дивизиона от застоя. В частности, Усик дает шанс своему бывшему сопернику Энтони Джошуа снова включиться в гонку и попытаться объединить титулы.

При этом украинец не останется без регалий. Александр сохранит пояс журнала The Ring , который в боксерском сообществе является символом линейного чемпионства и признает лидера весового дивизиона вне зависимости от санкций организаций.

Финальная точка в США вместо боя с Кабаилом

Решение Усика полностью перечеркнуло слухи о его следующей обязательной защите против главного претендента Агита Кабаила. Теперь вектор команды украинца направлен за океан.

«Что касается Александра, то его целью всегда было закончить свою легендарную карьеру своими последними боями в Соединенных Штатах, где он хочет покинуть последнюю главу своего боксерского наследия», – подчеркнул Сергей Лапин.

Напомним, Усик является уникальной фигурой в истории мирового бокса. Он единственный мужчина, который становился трехкратным абсолютным чемпионом в «эпохе четырех поясов»: один раз в крузервейте (2018 год) и дважды в хевивейте (2024 и 2025 годы).

Свой последний сегодня поединок украинец провел в мае 2026 года в Египте, где в сверхтяжелом и противоречивом бою остановил звезду кикбоксинга Рико Верховена в 11-м раунде.

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