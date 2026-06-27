Страны Балтии призвали ЕС ускорить введение запрета на российскую нефть 27.06.2026, 14:58

В Financial Times узнали подробности.

Эстония, Латвия и Литва на встрече министров энергетики стран Евросоюза 26 июня призвали Брюссель ускорить принятие отложенных планов по полному запрету импорта российской нефти. Как сообщает Financial Times, балтийские государства аргументируют это тем, что доходы Москвы от экспорта энергоносителей напрямую финансируют войну России в Украине. По информации издания, в Еврокомиссии пообещали представить соответствующее предложение.

Евросоюз уже существенно сократил зависимость от российской нефти: согласно данным Еврокомиссии, в 2025 году импорт из России составил всего 2% от общего объема поставок, тогда как в начале 2022 года этот показатель достигал 27%. Также ЕС намеревался полностью отказаться от российского газа в 2027 году, однако, как отмечают еврочиновники, война с Ираном заморозила эти планы. Предложение о нефтяном эмбарго должно было быть представлено 15 апреля, но в марте его сняли с предварительной повестки Еврокомиссии.

Продвижение запрета может столкнуться с сопротивлением стран, сильно зависящих от российской нефти, — в первую очередь Венгрии и Словакии, а также государств-членов, испытывающих трудности из-за высоких цен на энергоносители. При этом отдельные страны не смогут наложить вето на эту меру, отмечает FT. Заместитель министра энергетики Польши Войцех Врохна заявил Financial Times, что Варшава считает необходимым ввести запрет «до конца года». «Мы понимаем опасения по поводу цены, доступности поставок и конкурентоспособности. Но это цена, которую мы должны заплатить, чтобы стать независимыми от российских ресурсов», — отметил он.

Призывы балтийских стран прозвучали на фоне временного соглашения между США и Ираном, которое увеличило потоки грузов через Ормузский пролив. После встречи министров энергетики еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что нынешняя ситуация на Ближнем Востоке повышает вероятность того, что Европе удастся избежать дефицита авиационного топлива и других нефтепродуктов этим летом. Однако он предупредил: «Если будет достигнуто [окончательное] соглашение, потребуется несколько месяцев, чтобы вернуться к нормальному состоянию для нефти, и несколько лет — для газа». Повреждение инфраструктуры в таких странах, как Катар — крупнейший экспортер СПГ в Европу, — означает, что некоторые предприятия не смогут быстро возобновить производство даже в случае устойчивого перемирия, подчеркивает FT.

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