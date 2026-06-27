В Полтавской области разбился МиГ-29
- 27.06.2026, 15:25
Пилот катапультировался.
В ночь на 27 июня в Полтавской области разбился украинский истребитель МиГ-29. Пилоту удалось успешно катапультироваться.
Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.
Ночью 27 июня была потеряна связь с истребителем МиГ-29, выполнявшим боевое задание на Полтавщине.
«Подтверждаем потерю самолета, однако украинский пилот успешно катапультировался, связался с поисково-спасательной командой и оперативно был доставлен в медицинское учреждение для обследования и предоставления необходимой помощи», - сообщили в Воздушных силах.