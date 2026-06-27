Как в городе защититься от жары: рекомендации врача 3 27.06.2026, 16:20

Фото: AFP

Минский центр здоровья дал рекомендации по защите от жары.

Наиболее опасны в жаркую погоду тепловой и солнечный удары. Их первые признаки — сильная головная боль, головокружение, тошнота, покраснение лица и резкая слабость. Заведующая Минским городским центром здоровья Снежана Кавриго рассказала о мерах защиты от аномальной жары и признаках теплового удара.

В группе риска — дети, пожилые люди, а также пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы: у них перегрев развивается быстрее и с более выраженными последствиями.

- При появлении таких симптомов человека необходимо немедленно увести в тень или прохладное помещение, освободить от тесной одежды и вызвать скорую помощь, — отметила Кавриго.

Для снижения температуры в помещении специалист рекомендует днём держать окна закрытыми, использовать плотные шторы или светоотражающие покрытия, а проветривание организовывать ночью или ранним утром.

В качестве мер охлаждения без кондиционера подойдут вентиляторы с ёмкостью льда, влажная уборка, мокрые полотенца и прохладный душ 2–3 раза в день.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com