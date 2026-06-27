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Как в городе защититься от жары: рекомендации врача

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  • 27.06.2026, 16:20
Как в городе защититься от жары: рекомендации врача
Фото: AFP

Минский центр здоровья дал рекомендации по защите от жары.

Наиболее опасны в жаркую погоду тепловой и солнечный удары. Их первые признаки — сильная головная боль, головокружение, тошнота, покраснение лица и резкая слабость. Заведующая Минским городским центром здоровья Снежана Кавриго рассказала о мерах защиты от аномальной жары и признаках теплового удара.

В группе риска — дети, пожилые люди, а также пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы: у них перегрев развивается быстрее и с более выраженными последствиями.

- При появлении таких симптомов человека необходимо немедленно увести в тень или прохладное помещение, освободить от тесной одежды и вызвать скорую помощь, — отметила Кавриго.

Для снижения температуры в помещении специалист рекомендует днём держать окна закрытыми, использовать плотные шторы или светоотражающие покрытия, а проветривание организовывать ночью или ранним утром.

В качестве мер охлаждения без кондиционера подойдут вентиляторы с ёмкостью льда, влажная уборка, мокрые полотенца и прохладный душ 2–3 раза в день.

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