На нужды Крыма 1 27.06.2026, 16:26

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Крайне пораженчески высказался пропагандист Соловьев.

Крайне пораженчески высказался пропагандист Соловьёв, призвавший забрать деньги «у банков» и отдать их на нужды аннексированного Крыма, пишет телеграм-канал «СерпомПО».

«Какой у нас сектор больше всех заработал денег - банковский? Ну значит у банков забрать деньги и направить туда. Грабительская мера, как угодно назовите»

Во-первых, Соловьёв, никаких «нужд» у Крыма «не было, нет и не будет». Там же «всё растёт, строится, развивается, трудности преодолеваются».

Во-вторых, Соловьёв, не надо приплетать банки. Больше всех в РФ зарабатывают пропагандисты, покупающие себе виллы в Италии, поэтому вы все должны собрать деньги и подарить их Крыму - «расцветающему» под руководством вашего шефа, чтобы он расцвёл еще больше.

Вот такой должен быть ответ, Соловьёв. Получай, Америка!

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