По цене некоторых усадеб в Минске можно купить целый остров 27.06.2026, 17:15

Остров Равайарин. Фото: island-seeker.com

Даже не один.

В Минске и под столицей продают виллы и резиденции под стать аристократии — и по таким же ценам. Например, на рынок выставляли коттедж с участком за четыре миллиона долларов, а есть — за 7,5 миллиона. За те же деньги можно стать владельцами целого острова (и даже не одного) — рассказывает «Зеркало».

Острова в Средиземном море

Если вы фанат Италии, можно присмотреться к острову Равайарина в северной части страны. Площадь — примерно 58 гектаров.

На острове остались некогда действующими ресторан и комплекс специально построенных рыбоводческих лагун. Потенциальный инвестор мог бы вновь использовать природные богатства окружающей лагуны для нужд ресторана Isola Ravaiarina.

Равайарина располагает полноценной гаванью, что делает транспортное сообщение с материком и обратно вполне осуществимым — порт Градо находится примерно в одном километре отсюда на лодке.

Стоимость острова — три миллиона евро.

Остров Изола делле Феммине. Фото: island-seeker.com

Но есть варианты и подешевле. Например, Изола-делле-Феммине (Остров женщин), также известный как Изолотто, продается «всего» за 1 650 000 евро.

Остров в 14 гектаров богат историей — от происхождения его названия до сохранившихся на нем реликвий. Одна из легенд гласит, что турецких девушек отправили с родины на кораблях и оставили дрейфовать посреди моря. Со временем корабли потерпели крушение у небольшого острова, где они прожили семь лет. Этот остров стал известен как Изола делле Феммине.

Центральным элементом острова является заброшенная сторожевая башня — остаток оборонительной системы XVI века, защищавшей Сицилию от нападений корсаров. Хотя сейчас она находится в руинах, существует потенциал для ее реставрации, которая могла бы проложить путь к частному жилому дому или археологическому музею.

Для восстановления потребуется сотрудничество с местными и национальными органами власти. Также существует возможность получения финансирования от Европейского союза или Министерств культурного наследия, деятельности и туризма для программы культурного развития острова.

Остров Изола-делле-Феммине также выигрывает из-за расположения на сицилийском побережье (в отличие от усадеб под Минском) — город Палермо и его аэропорты находятся менее чем в 20 км.

Остров Святого Пантелеймона. Фото: island-seeker.com

Тем, кому больше по душе Греция, можно присмотреться к острову Святого Пантелеймона в Хиосском проливе. За владение им «достаточно» заплатить 3 00 00 евро.

Остров меньше, чем итальянские (3,6 гектара), но зато в 20 км к северо-востоку от аэропорта Хиос Омирос. На нем расположены три небольшие церкви, каждая из которых имеет свою уникальную историю. Церкви питаются от электрогенератора, также имеется колодец с питьевой водой.

В перспективе Пантелеимон можно застроить — объявление включает в себя разрешение от лесного департамента и полный комплект документов, подтверждающих право собственности.

Остров Арасатиба. Фото: island-seeker.com

Для тех, кому хочется экзотики — острова на других континентах и в холодном море

За 2 100 000 долларов можно стать владельцем острова Арасатиба площадью 6,3 гектара в Бразилии, штат Рио-де-Жанейро. И не только острова — к нему прилагается главная вилла с семью кондиционированными люксами, семейной кухней, обеденной зоной, гостиной с телевизором, прачечной, зоной барбекю, сауной с ванной комнатой и раздевалкой, бассейном и освещенной спортивной площадкой.

Помимо комфортабельного размещения, остров Илья-Арачатиба предлагает широкие возможности для рыбалки, пеших прогулок и дайвинга. Сам дом, как и резиденция смотрителя острова, обслуживаются электрогенератором и источником питьевой воды.

Остров Камерон Гоут-Айленд. Фото: island-seeker.com

А чтобы совсем уединиться, можно присмотреться к острову в Австралии. Гоут-Айленд (или Остров коз) расположен в приливной зоне реки Аделаида. Его площадь составляет приблизительно 25 акров (10,1 гектара).

В центре комплекса находится главный корпус, расположенный на возвышенности, с профессиональной кухней, баром и просторной террасой для отдыха, а также отдельный дом владельца с двумя спальнями, расположенный на самой высокой точке острова. Четыре номера с кондиционерами и ванными комнатами обеспечивают размещение гостей, а автономные системы электроснабжения, частный понтон для доступа лодок и площадка для посадки вертолетов поддерживают жизнь в этом уединенном месте.

За пределами веранды остров Гоут-Айленд предлагает неповторимый колорит Северной Австралии: в окружающих водах водятся крокодилы, водится баррамунди, а повсюду можно встретить множество болотных птиц. Цена вопроса — 1 00 00 австралийских долларов или примерно 1 34 50 долларов США.

Остров Камерон. Фото: island-seeker.com

Самый дешевый в списке остров примерно в восемь раз дешевле самой дорогой для продажи виллы в Беларуси. Остров Камерон находится в Ирландии, в озере Лох-Дерг. Цена вопроса — 950 000 евро.

На острове площадью в 40 гектаров есть жилой дом. Его капитально отремонтировали в 2005 году. Дом одноэтажный, включает в себя прихожую, кабинет, светлую кухню-столовую-гостиную и три спальни. Собственная каменная гавань обеспечивает прямой доступ к острову, что делает недвижимость практичной в качестве уединенного места отдыха, сохраняя при этом ощущение полной изоляции от материка. Бонусом — доступ к воде и виды на одно из величайших внутренних озер Ирландии.

Сады вокруг дома — одна из главных достопримечательностей. На площади около шести соток разбит дендрарий с редкими деревьями, среди которых иудейское дерево, меднолистный бук, красный дуб, японский клен, гинкго и сосны. Есть викторианская площадка для игры в крокет, дзен-сад, пруд с лилиями и фонтаном, а также небольшой огороженный сад с фруктовыми деревьями. За пределами садов большую часть оставшейся части острова покрывает естественный лес.

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