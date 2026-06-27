Россия почти в четыре раза нарастила импорт авиакеросина из Беларуси 1 27.06.2026, 17:25

На фоне ударов украинских дронов.

В мае Россия ввезла из Беларуси 5,17 тыс. т авиакеросина — почти в четыре раза больше, чем годом ранее. Рост поставок связан со снижением объемов производства, пишет РБК.

Россия последние месяцы все активнее закупает бензин в Беларуси.

По данным Национального биржевого ценового агентства, в России на Петербургской бирже в период с 1 по 22 мая было реализовано 17,34 тыс. тонн бензина с белорусских НПЗ. Это сразу в 58 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщалось, из-за ударов украинских дронов Россия потеряла около 20% собственного производства топлива. В частности, крупнейшее нефтеперерабатывающее производство в центре России – Московский НПЗ – не будет функционировать минимум полгода.

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