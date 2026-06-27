Появилось уникальное видео сверхбольшого подводного дрона Sea Trident ST-1000 2 27.06.2026, 17:58

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Фото: МІЛІТАРНИЙ

Чем он особенный.

Новый украинский подводный беспилотник впервые был представлен на международной оборонной выставке Eurosatory 2026 в Париже. Об этом сообщает Naval News.

Sea Trident ST-1000 – это автономный подводный аппарат большой дальности, способный доставлять до 1 000 килограммов взрывчатки к стратегическим целям в море.

Он был создан для современных морских операций, где важны малозаметность и полная автономность. Благодаря низкой заметности и возможности двигаться под водой на глубине до 5 метров, дрон может незаметно проникать в районы, контролируемые противником.

Sea Trident ST-1000 может выполнять несколько основных задач:

- ударные операции по принципу дрона-камикадзе;

- доставка грузов и боевых частей;

- перехват и уничтожение других подводных беспилотников;

- транспортировка FPV-дронов.

Sea Trident ST-1000 имеет стальной овальный корпус. Благодаря компактным размерам аппарат помещается в стандартный морской контейнер, что облегчает его перевозку автомобильным транспортом.

Основные характеристики Sea Trident ST-1000:

- длина – 10 метров;

- ширина – 2 метра;

- высота – 1,5 метра (без мачты);

- масса – 10 тонн; дальность хода – 3704 километра;

- скорость – 6 узлов (крейсерская), 10 узлов (максимальная);

- рабочая глубина – до 60 метров;

- боевая нагрузка – до 1 000 килограммов.

Производителем нового дрона является украинская компания Global Mark. Ранее она была известна прежде всего беспилотниками и мощными системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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