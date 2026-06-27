На трассе Минск - Дзержинск столкнулись шесть авто

На трассе Минск - Дзержинск столкнулись шесть авто3
- 27.06.2026, 17:54
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Водитель Porsche госпитализирован.
Массовое ДТП произошло утром 27 июня в Дзержинском районе. На трассе Р-1 (Минск — Дзержинск) столкнулись сразу шесть автомобилей.
По предварительной информации, около 11:30 на 26-м километре автодороги 22-летний водитель Tesla совершил попутное столкновение с Porsche, за рулем которого находился 31-летний мужчина. После этого в уже столкнувшиеся автомобили врезались BMW, Lancia, Citroen и Chevrolet.
В результате аварии водитель Porsche получил травмы и был госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверка.