На трассе Минск - Дзержинск столкнулись шесть авто 3 27.06.2026, 17:54

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Водитель Porsche госпитализирован.

Массовое ДТП произошло утром 27 июня в Дзержинском районе. На трассе Р-1 (Минск — Дзержинск) столкнулись сразу шесть автомобилей.

По предварительной информации, около 11:30 на 26-м километре автодороги 22-летний водитель Tesla совершил попутное столкновение с Porsche, за рулем которого находился 31-летний мужчина. После этого в уже столкнувшиеся автомобили врезались BMW, Lancia, Citroen и Chevrolet.

В результате аварии водитель Porsche получил травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.

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