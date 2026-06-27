В России вызревают более «эффектные» события, чем народный бунт 27.06.2026, 18:51

ВЛАДИМИР ОГРЫЗКО

Фото: Главред

Уже заметны последствия «украинских санкций».

Украинский дипломат Владимир Огрызко высказал свое мнение об «украинских санкциях» против России и уже заметных последствиях:

- Вот эта огромная территория России сейчас вместо того, чтобы вдохновлять «ватноголовых», играет в минус, потому что прикрыть все, что настроено в военно-промышленном комплексе, невозможно. Это уже признают даже те, кто приходит в эфир к Соловьеву или к другим пропагандистам, и там ежедневно «промывают мозги» тем, кто сейчас хватается за голову, за рот, за глаза, за другое и сильно плачут. Приведет ли это все к народному бунту? Нет. Народный бунт невозможен, потому что вся эта публика смотрит только Соловьева и думает, что скоро будет победа, что осталось еще немного потерпеть и все будет хорошо.

О том, почему Путина свергнут, но это будет не бунт народных масс, украинский дипломат рассказал в своем интервью для Ирины Узловой на YouTube.

«Что меня радует - это одно из недавних обращений российских военных бандитов Лунина. Его идентифицировали. Это реальный «персонаж». Это не выдумка, не какой-то «троль». Я думаю, что люди, у которых в руках оружие, могут повернуть его в правильном направлении, а возгласы вот этих «ой, что делается», ни к чему не приведут. Вот те, которые могут развернуться и организовать пригожинский путч 2.0, но в больших масштабах, а это может простимулировать определенные действия вокруг Путина», - обнадежил украинцев Огрызко.

«Дойдут ли эти новые до Москвы? Это вопрос риторический, но путинское окружение поймет, что это конец, потому что убьют всех. Бить будут не только по Путину, но и по всему его окружению. Разбираться, кто был прав, а кто виноват, никто не будет. Будут просто уничтожать. Так что происходит правильное движение, которое наконец-то может добить «полудохлую» российскую структуру, которая пока что называется Российской Федерацией», - добавил экс-глава МИД Украины.

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