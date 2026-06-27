закрыть
27 июня 2026, суббота, 20:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У Минске тихо закрыли роддом №3

2
  • 27.06.2026, 19:35
  • 1,522
У Минске тихо закрыли роддом №3

Что об этом известно.

У Минске тихо закрыли роддом №3 на улице Ленина. Уже в июле часть специалистов оттуда выйдет на работу в другие родильные дома столицы.

Гинекологи остаются работать в больнице №3 имени Клумова (к которой и относился родильный дом) на улице Ленина. А вот специалистов, которые работают непосредственно с новорожденными, раскидали по другим учреждениям здравоохранения.

Собеседники «Нашай Нівы» объясняют, что закрытие родильного дома связано со значительным ухудшением демографической ситуации в стране.

Журналисты позвонили в больницу №3 и спросили, как заключить договор на партнерские роды.

«Уже никак. Закрыт родильный дом с мая. Сейчас будут переделывать в какой-то женский центр», — ответили в отделении платных услуг.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра