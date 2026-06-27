Стоит ли в этом году белорусам ожидать хороший урожай черники и малины?
- 27.06.2026, 20:09
Прогноз специалисты.
«На юге Беларуси уже начался массовый сбор земляники. Интересно, стоит ли ожидать хорошего урожая черники, малины в этом году?» - спросила у «АиФ» читательница из Гомеля.
Да, прогнозы на этот год оптимистичные, подтвердил научный сотрудник сектора пищевых и лекарственных ресурсов леса Института леса НАН Беларуси Игорь Маховик.
Главным фактором хорошего урожая стало отсутствие сильных весенних заморозков. В этом году легкие холода затронули лишь отдельные районы Брестской, Гомельской и Гродненской областей (повреждено не более 5% цветков).
В Минской и Могилевской областях следов заморозков ученые вообще не обнаружили. Урожай черники и дикорастущей голубики прогнозируется на уровне средних многолетних значений, а в Минской и Могилевской областях — даже чуть выше. Благодаря балансу тепла и влаги ягода обещает быть крупной и сладкой. Сезон массового сбора начнется уже в конце июня. Специальный учет дикорастущей малины учеными не ведется, однако предпосылок для неурожая нет.
Если говорить о бруснике, то ожидается неплохой урожай (не ниже средних многолетних показателей). За этой ягодой можно будет отправляться в лес в первой декаде августа. Клюква же сейчас еще цветет, но прогноз хороший — сбор стартует в первой декаде сентября, а объемы ягоды в большинстве областей ожидаются на уровне средних многолетних значений.